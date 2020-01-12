Горбачев заявил о необходимости уменьшить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказался за отмену длительных новогодних праздников в России. Политик порекомендовал более равномерно распределить выходные в течение года.

По словам Горбачева, подобная практика слишком продолжительного отдыха приводит россиян к запоям. "Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае", - добавил экс-глава СССР изданию Ura.ru. Он отметил, что в такие дни народ просто бездельничает "перед телевизором".

Горбачев также напомнил, что во время его руководства Советским Союзом длинных выходных в стране практически не существовало.

Напомним, ранее экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко также предложил сократить новогодние каникулы, которые, по мнению народного избранника, негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ. Безделье, чревоугодие и злоупотребление алкоголем - совсем не на пользу россиянам, уверен бывший главный санитарный врач страны.