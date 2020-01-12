Готовимся заранее к 8 марта: покупаем премиум-класс за 500 тысяч рублей

Красивые и дорогие вещи нравятся всем девчонкам. И пусть иногда они этого не показывают, говоря, что им все равно: ездить, например, на подержанном BMW или Mercedes-Benz всегда будет приятнее, чем на новом "Солярисе". Проблема в том, что представительницы прекрасной половины человечества нечасто задаются вопросом содержания премиальных машин, которое порой становится неприятным сюрпризом. А бывают ли модели премиум-класса неразорительными в обслуживании? Смело отвечаем - бывают!

Как обычно, нашей задачей является не перечисление всех возможных вариантов, которые можно купить за указанные деньги, а выбор автомобиля, отвечающего целому ряду обязательных требований.

Во-первых, автомобиль должен быть нестарым: 7-9 лет - максимальный возраст для рассмотрения, так как через год-два-три у машины начинают активно проявляться "старческие" болезни, которые может и не являются критическими, однако заставляют гораздо чаще заниматься обслуживанием.

Во-вторых, пробег автомобиля не должен превышать 100 000 км - это граница износа большей части узлов и агрегатов. К этому моменту изнашиваются основные элементы трансмиссии, подвески и навесного оборудования, так что есть риск "попасть" на самое дорогое ТО, которое может сильно потрепать кошелек.

Ну и в-третьих, отдавать предпочтение стоит автомобилям из одних рук. Купленная для себя и на долгий срок машина в большинстве случаев окружена заботой, поскольку владелец явно не рассчитывал на ее быструю замену и старался поддерживать авто в хорошем состоянии.

Неужели на авторынке сегодня есть премиальные варианты за полмиллиона, которые отвечают всем вышеописанным требованиям? Есть! Но пожертвовать придется размерами. Все перечисленные ниже автомобили будут относиться к классу городских субкомпактов.

С одной стороны, представительницам прекрасной половины человечества такие машины обычно нравятся даже больше: они маневренные, пролезают в любую дырку и паркуются на минимальном пространстве, а также не требуют длительного привыкания к габаритам.

С другой стороны, прямо-таки пустить пыль в глаза, пафосно подъехав к итальянскому бутику, на этих малышках получится вряд ли. Да и многих премиальных автомобильных "фишек" в силу простоты комплектаций в подобных авто нет. Зато есть достойное качество исполнения, как правило, очень хорошие ездовые характеристики и, само собой, дорогой логотип на брелоке ключей.

Audi A1

Фото: Пресс-служба Audi.

Год выпуска: 2012-2013

Двигатели: бензиновые с турбонаддувом, объемом 1.2 и 1.4

Пробег: 40 000 - 95 000 км

Разброс цен: 470 000 - 650 000 рублей

Самая маленькая машинка от Audi в свое время для многих стала первым автомобилем премиум-класса. Трех или пятидверный хетчбэк был тесноват, но зато отличался породистой внешностью, яркими оттенками, очень добротным интерьером и живым характером даже с базовым моторчиком. Самое интересное, что A1 построена на минимально доработанной платформе PQ25, то есть, по факту на основе Skoda Fabia или Volkswagen Polo.

А это значит, что вместо дорогой фирменной алюминиевой подвески тут стоит обычная стальная с задней балкой. Под капотом хорошо известные моторы от рядовых моделей концерна VAG. А неоригинальных, но качественных и недорогих запчастей полно во всех магазинах.

Что касается технических проблем, то для Audi A1 характерны все "болячки" машин концерна Volkswagen с моторами TFSI и коробками DSG. Внимания требует цепная система ГРМ, турбонаддув и, конечно, узлы роботизированной трансмиссии. Но все это давно научились лечить относительно недорогими способами.

Volvo С30

Фото: Пресс-служба Volvo.

Год выпуска: 2011-2012

Двигатель: бензиновый атмосферный, объемом 2.0

Пробег: 70 000 - 90 000 км

Разброс цен: 470 000 - 550 000 рублей

Еще одно дитя альянса премиальной и массовой марки. Стильный шведский хетчбэк со спортивным характером построен по мотивам легендарной модели Volvo 480, но на основе… Ford Focus II. То есть, как и в случае с Audi A1, почти вся техническая часть, включая двигатели и коробки передач, перекочевала почти без изменений от народной модели, что крайне положительным образом сказалось на стоимости обслуживания.

Под капотом C30 побывало много моторов, начиная от простого 1.6 и заканчивая пятицилиндровыми 2.5, однако чаще всего машину можно встретить с 2.0-литровым атмосферником мощностью 145 сил, отлично знакомому всем сервисменам по Focus и Mondeo. Цепной двигатель достаточно прост конструктивно и имеет хороший ресурс, а масса хороших неоригинальных запчастей заметно удешевляет его эксплуатацию.

Главным нюансом Volvo C30 будет являться коробка передач. С мотором устанавливался фордовский аналог робота DSG - "мокрая" роботизированная трансмиссия PowerShift, которая требует повышенного внимания не только к сцеплению и маслу, но и к маховику. Опять же, для коробки существует оригинальный ремкомлект от компании-разработчика Luk. Все остальное, включая независимую подвеску, не потребует от владельца больших трат.

Citroen DS3

Фото: Пресс-служба Citroen.

Год выпуска: 2011-2014

Двигатель: бензиновый атмосферный, объемом 1.6

Пробег: 30 000 - 80 000 км

Разброс цен: 380 000 - 600 000 рублей

Стильный французский хетчбэк, конечно, напрямую в один ряд с премиальными брендами не поставить, однако выделенная в отдельную линейку серия DS обладает сравнимым набором характеристик, а главное - завидной долей оригинальности. Еще один бесспорный плюс - за указанные деньги можно найти куда более свежий экземпляр с минимальным пробегом.

Под капотом DS3 стоит известный атмосферный двигатель EP6 мощностью 120 лошадиных сил в паре с ветераном-автоматом. Оба агрегата заслужили в России неоднозначную репутацию, однако на DS3 попали уже в доработанном виде. Двигатель получил обновленную ГБЦ и систему ГРМ, а автомат систему доработок, превративших его из AL4 в трансмиссию АТ8.

Учитывая небольшой пробег и возраст большинства экземпляров, в ближайшем времени серьезных бед авто не доставляет. Главный фактор отсутствия проблем - регулярная замена хорошего масла в обоих агрегатах и спокойная езда.

Цены на ремонт DS3 среднестатистические для массовых европейских иномарок, качественные неоригинальные запчасти вдвое дешевле родных. Еще один большой плюс: в Россию официально пришел дочерний сервисный бренд концерна PSA - Eurorepar, предоставляющий куда более выгодные условия обслуживания, одобренные Peugeot-Citroen.

Mini One

Фото: Пресс-служба Mini.

Год выпуска: 2011-2012

Двигатель: бензиновый, атмосферный 1.6

Пробег: 75 000 - 100 000 км

Разброс цен: 420 000 - 620 000 рублей

Один из главных покорителей женских сердец и в целом невероятно интересная машина как в плане дизайна, так и по ездовым характеристикам. В силу своего происхождения и официального обслуживания от BMW получается самым затратным среди машин этого обзора, однако далеким от разорительного обслуживания.

Для максимального снижения трат выбирать стоит базовый вариант One, который оснащен тем же самым цепным двигателем 1.6, что и вышеописанный DS3. Опять же, на Mini с 2010 года выпуска мотор попал уже в доработанном варианте, а потому от многих проблем дорестайлингового Mini избавился. Так или иначе, под контролем должна оставаться система ГРМ и система охлаждения, поскольку двигатели серии Prince термонагруженные.

Исполнение на 98 лошадиных сил, помимо прочего, попадает во все налоговые и страховые льготы. А поскольку разница между моторами на 98 и 122 лошадиные силы программная, владельцы нередко перепрошивают блок управления мотора и коробки, возвращая Mini One параметры исполнения Cooper.

Большим преимуществом перед французскими "собратьями" является тот факт, что Mini использует 6-ступенчатый японский автомат Aisin, в котором помимо смены масла также нужно следить за температурным режимом.

Популярность модели привела к появлению хорошего выбора неоригинальных запчастей, а оригинальные "бьются" по кросс-кодам с продукцией Peugeot\Citroen, которая порой заметно дешевле.

Вывод

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Если просторный салон и большой багажник не являются обязательными требованиями, то все вышеописанные автомобили можно смело рассматривать для покупки и ежедневной эксплуатации. Учитывая, что для постгарантийных автомобилей сегодня многие дилеры делают специальные условия, даже официальный сервис для этих моделей не окажется разорительным, особенно если приезжать со своими запчастями - качественного неоригинала по хорошим ценам для этих моделей полно.

Единственный нюанс, на который обратим внимание - состояние кузовных элементов. Попадать в аварию на премиальных автомобилях нежелательно, поскольку, в отличие от технической части, все кузовные детали делаются эксклюзивно для моделей и в неоригинальном виде часто не существуют, а потому стоят очень дорого. Например, одна передняя фара на Audi A1 обойдется минимум в 32 000 рублей, а капот на Mini будет стоить не менее 35 000 рублей. Правда, разборки еще тоже никто не отменял.