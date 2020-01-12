Английский "Ливерпуль" сделал очередной шаг на пути к чемпионству. Обыграв на выезде "Тоттенхэм" в матче 22-го тура Премьер-лиги, "красные" оторвались от ближайшего конкурента "Лестера" на 16 очков, имея при этом одну встречу в запасе.

Все идет к тому, что "Ливерпуль" досрочно оформит чемпионство и побьет ряд рекордов. Хотя команда Юргена Клоппа уже сейчас добилась уникального достижения: "красные" стали первым клубом в истории топ-5 европейских лиг, выигравшим 20 стартовых матчей национального первенства из 21.

30 лет назад в последний раз "Ливерпуль" становился чемпионом Англии

Еще несколько цифр: Клопп стал третьим тренером в истории английской Премьер-лиги (АПЛ), который не проигрывает на протяжении года. Прежде такое удавалось только нынешнему наставнику "Тоттенхэма" Жозе Моуринью и Арсену Венгеру. При этом у немецкого специалиста самый высокий процент побед (87). Кроме того, за последние 38 матчей АПЛ "Ливерпуль" набрал 104 очка, что является новым рекордом.

Впрочем, сам Клопп реагирует на невероятные успехи своей команды спокойно и предпочитает не говорить о шансах на завоевание чемпионского титула.

"Ливерпуль" все ближе к завоеванию чемпионского титула. Фото: AP

- Наше лидерство сейчас мне действительно неинтересно. Можно будет о чем-то говорить только в тот момент, когда мы станем недосягаемыми для соперников, - отметил Клопп. - Это только начало. Нам нужно продолжать в том же духе, потому что наши конкуренты очень сильны. Гвардиола не сдастся, как и я. Но я согласен: пока все идет хорошо.

У кого точно есть проблемы - так это у "Тоттенхэма". Когда Моуринью в конце ноября принял команду, казалось, он приведет ее в порядок после провального старта сезона. Начало карьеры португальца в новом клубе действительно получилось многообещающим: в первых пяти матчах во всех турнирах "шпоры" одержали четыре победы. Однако затем наступил спад. И он длится до сих пор.

"Тоттенхэм" не может выиграть уже в четырех встречах кряду во всех соревнованиях. В рамках чемпионата Англии лондонцы потеряли очки на выезде против худшей команды турнира "Норвича" (2:2), уступили "Саутгемптону" (0:1), а теперь и "Ливерпулю". Как итог - "шпоры" скатились на восьмое место с отставанием от зоны Лиги чемпионов в девять очков.

- Таков футбол. Иногда ты получаешь больше, чем заслужил, а порой - меньше. Сегодня мы проиграли, хотя должны были как минимум завершить встречу вничью, - сказал Моуринью.

Победами на выходных отметились "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Лондонская команда разгромила дома "Бернли" (3:0), а "красные дьяволы" забили четыре безответных мяча в ворота "Норвича".

В турнирной таблице "Челси" уверенно идет на четвертой строчке, хотя еще до начала сезона казалось, что команда Фрэнка Лэмпарда будет вне топ-6.

- Мы добились сегодня убедительной победы. Команда установила такой стандарт футбола, которого недавно еще не было, - заявил Лэмпард.

С июня прошлого года "Ливерпуль" завоевал три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и стал победителем клубного чемпионата мира

Продолжает лихорадить "Арсенал". В предыдущем туре команда Микеля Артеты выдала, пожалуй, лучший матч в нынешнем сезоне, уверенно обыграв дома "МЮ" (2:0). Затем последовала победа во встрече Кубка страны над "Лидсом" (1:0), после чего лондонцы отправились в гости к "Кристал Пэласу". Открыв счет уже в начале усилиями Пьера-Эмерика Обамеянга, "канониры" упустили победу: ничью хозяевам принес точный удар Джордана Айю в начале второй половины. Как итог - 1:1.

- Хочу видеть такой "Арсенал", как в первые 35 минут сегодняшнего матча. Мы доминировали в нужных зонах и создавали моменты. Но затем ребята стали терять мяч и допускать штрафные удары в нашу сторону, - сказал Артета.

Тем временем десятую победу подряд в чемпионате Италии одержал "Лацио". В матче 19-го тура римляне обыграли на своем поле продолжающий падение "Наполи" (1:0) благодаря голу Чиро Иммобиле.

Видимо, борьба за титул в Италии в этом сезоне развернется между "Лацио", "Интером" и "Ювентусом". Миланский клуб на выходных сыграл вничью с "Аталантой" (1:1) и с 46-ю очками стал единоличным лидером. Впрочем, еще вчера обогнать его на два балла мог "Ювентус", результат поединка которого с "Ромой" стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

В воскресенье вечером состоялось еще два любопытных матча: в Саудовской Аравии Суперкубок Испании разыгрывали "Реал" с "Атлетико", а в Париже "ПСЖ" принимал "Монако" Александра Головина. Итоги обоих матчей стали известны после подписания номера "РГ" в печать.