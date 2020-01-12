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"Она покатилась": очевидец о сбитой около ресторана Ренате Литвиновой

Новости
    12.01.2020, 20:55
Текст:   Олег Усков

Очевидец дорожного инцидента с участием актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, сбитой сегодня около одного из столичных ресторанов быстрого питания, раскрыл подробности происшествия.

Фото: instagram.com/ k_ksusha
Появились подробности о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус

"Резко затормозили, женщину сбили. Она покатилась. Потом стала уходить", - передает слова свидетеля канал РЕН ТВ.

При этом мужчина отметил, что хотел вызвать актрисе "скорую", но Рената Муратовна покинула место происшествия самостоятельно. "Вроде и хромая, но вроде и нормально все", - поделился наблюдениями он.

Литвинова попала под машину на Тверском бульваре в центре столицы, когда направлялась в салон красоты - у кинодивы сегодня день рождения.

Отмечено, что виновница ДТП - 28-летняя женщина за рулем Mercedesа. Оштрафованная далее за то, что не пропустила пешехода, на две тысячи рублей.

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