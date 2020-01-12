"Она покатилась": очевидец о сбитой около ресторана Ренате Литвиновой

Очевидец дорожного инцидента с участием актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, сбитой сегодня около одного из столичных ресторанов быстрого питания, раскрыл подробности происшествия.

"Резко затормозили, женщину сбили. Она покатилась. Потом стала уходить", - передает слова свидетеля канал РЕН ТВ.

При этом мужчина отметил, что хотел вызвать актрисе "скорую", но Рената Муратовна покинула место происшествия самостоятельно. "Вроде и хромая, но вроде и нормально все", - поделился наблюдениями он.

Литвинова попала под машину на Тверском бульваре в центре столицы, когда направлялась в салон красоты - у кинодивы сегодня день рождения.

Отмечено, что виновница ДТП - 28-летняя женщина за рулем Mercedesа. Оштрафованная далее за то, что не пропустила пешехода, на две тысячи рублей.