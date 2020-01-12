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Появились подробности о ДТП с Ренатой Литвиновой

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    12.01.2020, 20:12
Текст:   Олег Усков

Анастасия, ассистентка советской, российской актрисы, режиссера и телеведущей Ренаты Литвиновой, которая сегодня, в свой день рождения, попала в ДТП около одного из столичных ресторанов быстрого питания, раскрыла подробности инцидента.

Фото: В. Венделин/ ТАСС
Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации

По словам помощницы артистки, "на Ренату наехали, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу". В результате Рената Муратовна получила незначительные травмы.

"После аварии ей помогли посторонние люди добраться в медучреждение, где ей была оказана медицинская помощь, - цитирует Анастасию "Вечерняя Москва".

Источник РИА Новости подтверждает, что Рената Литвинова сегодня действительно попала в ДТП. "Инцидент произошел в 15:45. Автомобиль марки Mercedes сбил женщину на Тверском бульваре в районе дома 27", - уточнила собеседница агентства из столичного главка ГИБДД.

По информации канала РЕН ТВ, за рулем Mercedes находилась 28-летняя женщина-автолюбитель по имени Ольга. Которая утверждает, что в момент аварии Литвинова не была трезва. Согласно сообщению женщины, "артистка почти не пострадала, самостоятельно поднялась и покинула место происшествия".

Известно, что водитель признана виновницей аварии, так как не пропустила пешехода, и была оштрафована на две тысячи рублей.

Ранее агент 21-летней российский модели и актрисы Пунтус, выпавшей из окна квартиры, в которой проживает внук Никиты Михалкова, прокомментировала состояние пострадавшей - оно скверное.

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