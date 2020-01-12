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Петросян опроверг информацию о закрытии "Смехопанорамы"

Новости
    12.01.2020, 13:45
Текст:   Олег Усков
Фото: Олег Булдаков/ ТАСС Фото: Олег Булдаков/ ТАСС
Фото: Олег Булдаков/ ТАСС

74-летний советский, российский юморист Евгений Ваганович Петросян успокоил поклонников, заверив: его телешоу "Смехопанорама" продолжит выходить.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: ранее появилась информация, что ВГТРК приостанавливает производство "Смехопанорамы" и "Утренней почты".

"Что вы, в самом деле. Речь идет о январе месяце, об утреннем блоке "России 1". Утренний блок. Сейчас идут старые фильмы, чтобы сэкономить деньги", - пояснил юморист в комментарии Газете.Ru. Добавив, что сам он узнал об этом только что - из-за того, что СМИ "раздули вот это вот всё".

По словам Евгения Вагановича, он позвонил на канал, где ему объяснили ситуацию - программа продолжает сниматься.

"Смехопанорама с Евгением Петросяном" выходит с 1994 года.

Перед тем сообщалось о закрытии шоу "Сам себе режиссер", выходившего в эфир почти тридцать лет. При этом бессменный ведущий и руководитель программы Алексей Лысенков далее не исключил, что "ССР" может переместиться теперь на YouTube.

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