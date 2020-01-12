Пять компактных кроссоверов, которых так не хватает в России

Семья субкомпактных и компактных кроссоверов российского рынка была бы куда разнообразнее, доберись до нашего рынка участники нашего обзора. Практически все эти модели бьют рекорды продаж на ключевых рынках сбыта. Рассказываем, каких компактных SUV не хватает в России.

Chevrolet Trax/ Tracker

Компактный кроссовер Chevrolet Trax нового поколения пришелся бы российскому рынку явно ко двору. В России с этой моделью (а точнее, ее предшественником образца 2013 года) познакомились в 2014 году - тогда у нас была продана небольшая партия машин белорусской сборки под названием Tracker (от наименования Trax по понятным причинам пришлось отказаться). Trax/Tracker второй генерации представили относительно недавно - весной 2019 года на Шанхайском автосалоне.

Тем не менее эта модель глобальная, она может похвастаться современным дизайном с узнаваемым джиэмовским колоритом, равно как увеличившимися габаритами. Колесную базу растянули на 15 мм (до 2570 мм), что добавило места в салоне. Багажник увеличен на 34 л, до 356 л. Автомобиль базируется на новой платформе GEM, ориентированной на развивающиеся рынки.

Как следствие, в отличие от предшественника, полноприводной трансмиссии не предлагается даже за доплату, а задняя подвеска - что, называется, не драйверская - на основе торсионной балки. Салон выглядит современно, но не очень презентабельно, материалы отделки по большей части бюджетные, но мультимедийная начинка конкурентоспособна - центральный 8-дюймовый сенсорный экран, аналоговая "приборка" с глубокими колодцами циферблатов.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Предусмотрены климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема с восемью динамиками, система бесключевого доступа и прочие опционные блага. В КНР для модели предлагаются 1-литровый 115-сильный бензиновый турбомотор мощностью 115 л.с. и 1,3-литровый 165-сильный бензиновый агрегат, работающие в связке с 6-ступенчатым преселективным "роботом".

Однако на других рынках кроссоверу могут выделить также двигатели из арсенала предшественника, например, турбированную 1,4-литровую бензиновую "четверку" (140 л.с.), "механику" и "автомат". При благоприятном раскладе выпуск новинки могут наладить на заводе в Узбекистане. Причем ходят упорные слухи, что такой автомобиль может рано или поздно добраться из Узбекистана до нашего рынка, как вариант - под брендом Ravon.

Renault Kwid

Фото: Пресс-служба Renault.

Младший кроссовер французской марки дебютировал в 2015 году, позиционировался как самая доступная модель Renault и продавался в основном на рынках Индии и Бразилии. Фактически мы имеем дело с субкомпактным хэтчбеком высокой проходимости длиною 3,7 метра с защитным обвесом, построенном на платформе CMF-A альянса Renault-Nissan.

В октябре 2019 года модель обновилась - получила зауженную оптик и безальтернативные 14-дюймовыке колеса, а клиренс был увеличен на 4 мм, до 184 мм. В салоне удалось нивелировать дух бюджетности - появились перчаточный ящик с крышкой, новый трехспицевый руль, перепрофилированная передняя панель, более комфортные кресла, у модификации с "роботом" тумблер селектора переместился с центральной консоли на трансмиссионный тоннель.

Мультимедиа отныне поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto и может оснащаться сенсорным дисплеем с диагональю до восьми дюймов. В списке опций значатся камера заднего вида, задние датчики парковки, усилитель руля, электростеклоподъемники, кондиционер, "противотуманки", навигация, система бесключевого доступа, центральный замок, 4 подушки безопасности и ABS. А вот моторная линейка осталась прежней. Это бензиновые "атмосферники" объемом 0,8 л (54 л.с.) и 1 л (68 л.с). Трансмиссия - 5-ступенчатая "механика" и 5-ступенчатый "робот" Easy-R с одним сцеплением.

Фото: Пресс-служба Renault.

Модернизированный Kwid выпускают на юге Индии в городе Ченнаи, вилка цен в долларовом эквиваленте составляет 4000-7000 долларов. Для российских покупателей главными козырями Kwid могли бы стать фирменная плавность хода подвески, внедорожный клиренс, компактные габариты, неприхотливые моторы и, конечно же, доступная цена. Однако поскольку сегмент субкомпактных SUV в нашей стране развивается вяло, то и надежды на скорое прибытие к нам Kwid на сегодня призрачные.

Skoda Kamiq

Начальный SUV чешской марки дополнил линейку современных SUV Skoda, состоящую из Kodiaq и Karoq в феврале 2019 года. Переднеприводный кроссовер длиной 4390 мм выполнен на базе модели Rapid, а его дизайн перекликается с хэтчбеком Skoda Scala.

Базируясь на модульной платформе MQB-A0, Kamiq имеет полузависимую заднюю подвеску и безальтернативный передний привод. При габаритах 4241х1793х1531 мм "чех" немного компактнее Hyundai Creta, однако крепко стоит на "ногах" - предусмотрены "взрослые" колеса диаметром от 16 до 18 дюймов.

Межосевое расстояние составляет 2651 мм, а дорожный просвет заявлен на отметке 170 мм. Багажник способен вместить 400 л поклажи. По эргономике салона Kamiq максимально сильно унифицирован с хэтчбеком Scala. К примеру, он может похвастать двумя десятками практичных решений Simply Clever. В салоне обнаруживаем безукоризненную эргономику, не слишком эмоциональный дизайн и добротные материалы отделки.

Над центральной консолью могут возвышаться сенсорные "планшеты" мультимедиа диаметром 6.5, 8 и 9.2 дюйма. Задний ряд не тесноват, а скорее узковат - здесь гораздо удобнее вчетвером, нежели чем впятером. Моторы "заточены" на европейский рынок. Базовый 1-литровый турбоагрегат представлен в исполненных 95 и 115 л.с. Выше в иерархии расположилась 1.5-литровая бензиновая 150-сильная "турбочетверка". Предлагается также 1,6-литровый 115-сильный турбодизель и 1-литровая "тройка", работающая на метане. Трансмиссия - "механика" и 7-ступренчатый "робот" DSG.

Skoda Kamiq радует интересной управляемостью, хорошей шумоизоляцией и бодрыми турбомоторами, но подвеска жестковата. Если Kamiq и появится в России, то точно не раньше 2021 года. Для успеха на нашем рынке модель нужно будет локализовать и адаптировать к нашим условиям. Возможно, такой автомобиль получит бюджетную версию платформы MQB, которую сейчас "обкатывают" для рынка Индии.

Hyundai Venue

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компактный SUV Hyundai Venue дебютировал весной 2019 года одновременно на международном автосалоне в Нью-Йорке и на мероприятии в Индии. Для рынка США длина младшего кроссовера марки составляет 4036 мм, для Индии, где за машины короче четырех метров полагаются дотации, - 3995 мм. При этом оба варианта SUV имеют идентичную колесную базу (2520 мм), ширину (1770 мм) и высоту (1565 мм).

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В пятиместном салоне главенствуют 8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, аналоговая "приборка" и кресла с не сильно развитым профилем. Изюминка функционала для США - система удаленного запуска двигателя. Автомобиль имеет просторный салон с не очень презентабельными, но качественными материалами отделки, современной мультимедиа Blue Link с 8-дюймовым сенсорным экраном, богатым списком дополнительного оборудования (климат-контроль с дистанционным управлением, камера заднего вида, электропривод и обогрев зеркал, подогрев передних сидений, панорамная крыша, круиз-контроль, беспроводная зарядка, шесть подушек безопасности), а также передовые системы безопасности.

На рынке Индии для переднеприводной модели доступны бензиновые 1-литровый 120-сильный турбомотор, 1,2-литровый 83-сильный "атмосферник" и 1,4-литровый 90-сильный турбодизель. Трансмиссия - 6-ступенчатая "механика" и 7-ступенчатый преселективный "робот". В Северной Америке Venue предлагают с 1,6-литровым бензиновым "атмосферником" в связке с 6-ступенчатой "механикой" или вариатором. Топовым модификациям выделена система выбора режимов движения Multi Traction Control c алгоритмами "Стандартный", "Эко", "Спорт", "Снег", "Грязь" и "Песок", варьирующими настройки мотора, трансмиссии и противобуксовочной системы.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Отметим, что на всех ключевых рынках сбыта Hyundai Venue вышел в бестселлеры благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Стартовая стоимость Hyundai Venue в США заявлена на уровне 17 000 долларов или 1,1 млн рублей. В Корее кроссовер стоит от 14 млн 730 тысяч вон (примерно 800 тысяч рублей), а Индии - от 650 тысяч рупий или 600 тысяч рублей.

И наконец - самое интересное - в минувшем ноябре в базе Федерального института промышленной собственности появился патент на кроссовер Hyundai Venue. Заявка была подана в феврале это года от лица Hyundai Motor и Kia Motors Corp. Тем не менее перспективы появления Hyundai Venue на нашем рынке пока туманны.

Volkswagen T-Roc

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компактному SUV Volkswagen уже больше двух лет. Он дебютировал осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте.

Кроссовер, базирующийся на платформе MQB-A0, имеет габариты 4234х1819х1573 мм при колесной базе 2603 мм. Объем багажника составляет 445, а клиренс заявлен на отметке 161 мм. Интерьер напоминает салон Polo нового поколения. В списке опций значатся цифровая "приборка", адаптивный свет, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, системы контроля рядности и слепых зон.

Центральный сенсорный дисплей может иметь диагональ 6,5 или 8 дюймов. В последнем случае предложены интерфейсы MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto, навигация и онлайн-сервисы. Оснащение, разумеется, здесь самое передовое, но с поправкой на статус одной из младшей моделей Volkswagen. Зауженная оптика может быть полностью светодиодной, в качестве опции предлагаются адаптивные амортизаторы DCC и рулевое управление с варьируемым шагом зубьев на рейке.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Разумеется, предусмотрен опциональный полный привод и система выбора режимов движения с алгоритмами Street, Snow, Offroad, Offroad Individual. Базовый бензиновый "атмосферник" - 1-литровый, на 115 л.с., выше в иерархии расположились бензиновые турбоагрегаты на 1.6 и 2 л, выдающие 150 и 190 л.с. соответственно.

Предлагаются также и дизели 1.6 TDI (115 л.с.) и 2.0 TDI (150 л.с. и 190 л.с.). Трансмиссия - 6-ступенчатая "механика" и 7-ступенчатый преселективный "робот". Переднеприводные версии имеют сзади полузависимую скручивающуюся балку, полноприводные - "многорычажку". Автомобиль в базовой комплектации с 1-литровой "тройкой" обойдется в 21 120 евро. Российское представительство немецкой марки возможность появления у нас T-Roc никак не комментирует.