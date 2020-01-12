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12.01.2020 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина ДТП с тремя погибшими под Рязанью

Текст: Антон Валагин (Рязань)

В качестве причины аварии под Рязанью, в которой погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы, назван выезд на "встречку".

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- По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с Lada Largus. Обстоятельства ДТП уточняются, - сообщил ТАСС представитель регионального УМВД. Напомним, авария произошла в 2.30 на 386 километре трассы М-5.

В лобовом столкновении погибли два человека из Lada Largus и один из Hyundai. Восемь человек доставлены в больницы, пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть гражданин Киргизии и 16-летняя девочка.

- Медики начали перевозку пострадавших на реанимобилях из районных больниц в областной центр, - рассказал руководитель территориального отдела Рязанского центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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