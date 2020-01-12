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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске пьяный травматолог отказался принимать пациентов и уволился

Текст: Нина Рузанова (Омск)

Минздрав Омской области начал проверку по факту появления на работе в нетрезвом состоянии дежурного травматолога городской поликлиники №1.

Фото: iStock
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, накануне измененное поведение врача заметили его коллеги. 71-летний травматолог отказался принимать пациентов и заявил, что навсегда уходит из медицины, так как недоволен размером собственной зарплаты и "приписками". По его словам, врачи, которых якобы "заставляют страховые компании", вынуждены на бумаге увеличивать количество принятых больных.

По факту так называемых "приписок" минздрав также проводит проверку.

Врача на приеме пришлось экстренно заменить, позже он написал заявление об увольнении.     

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск РГ-Видео

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