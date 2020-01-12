Мотивом убийства главы центра "Э" Ингушетии была его служебная деятельность

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов сообщил, что по данным следствия мотивом убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность. Об этом Игорь Краснов рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

"Следствием установлена причастность к совершенным преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц. Действуя в составе организованной группы, они совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность. Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева", - сказал он.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года в Москве.