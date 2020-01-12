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12.01.2020 21:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мотивом убийства главы центра "Э" Ингушетии была его служебная деятельность

Текст: Владислав Куликов

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов сообщил, что по данным следствия мотивом убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность. Об этом Игорь Краснов рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 40 человек

"Следствием установлена причастность к совершенным преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц. Действуя в составе организованной группы, они совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность. Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева", - сказал он.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года в Москве.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Убийство главы центра "Э" Ингушетии

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