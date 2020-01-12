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12.01.2020 22:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Урюпинская правда

Что и как мы отмечаем в День российской печати
Текст: Ядвига Юферова
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
На сайте RG.RU 9 января был опубликован репортаж нашего специального корреспондента Юрия Снегирева "Не надо бояться", речь в котором об увольнении без объяснения причин главного редактора "Урюпинской правды" - партнера "Российской газеты". Публикация вызвала не только солидарность в профессиональной среде, но и неудобные вопросы гражданского общества: почему СМИ становятся заложниками амбиций чиновников? Как размещение фотографий "не по рангу" может стоить карьеры и судьбы руководителю одной из успешных районных газет? Так что же произошло в Урюпинске, что важно для всей России?
От Шушлебиной избавились по "хитрой" статье Трудового кодекса, когда можно уволить без объяснения причин. Фото: Юрий Снегирев/РГ От Шушлебиной избавились по "хитрой" статье Трудового кодекса, когда можно уволить без объяснения причин. Фото: Юрий Снегирев/РГ
От Шушлебиной избавились по "хитрой" статье Трудового кодекса, когда можно уволить без объяснения причин. Фото: Юрий Снегирев/РГ

…Стажировки журналистов областных и районных газет проросли в "Российской газете" удивительным естеством. Началось с Елены Павловой из "Амурской правды", Натальи Игнатовой из тацинских "Районных вестей", продолжилось целым десантом коллег из Татарстана. Но именно с Ольгой Шушлебиной на московской улице Правды "Российская газета" подписала первый договор об информационном партнерстве, к которому сегодня присоединились около 300 региональных СМИ.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
Суд по делу об увольнении главного редактора "Урюпинской правды" состоится 17 января

Мы стали богаче на возможности и проблемы друг друга.

Урюпинская правда в том, что жизнь большинства районных и городских газет дотационна, в некоторых регионах в целях оптимизации их взяли под свое крыло областные управления печати. Но ни один чиновник не получил при этом права на профанацию закона о СМИ, на забвение свободы печати.

Печаль еще в том, что районки - а многие со столетней профессиональной историей! - стали зависимы не столько от денег, сколько от временщиков-пиарщиков, правящих пир, спускающих цифры, цитаты, заголовки, снимки, а в некоторых областях даже верстку первых полос (уточню сразу - не в Урюпинске), превращая их в агитлистки. А где же тот самый человек, на котором держится сама Россия? А где та самая региональная пресса, которая в эпоху алармизма возвращает чувство достоинства российской повседневности? Ее тоже окончательно оптимизируем? Зачем СМИ районного значения в эпоху глобализации? Робот создаст новость. Миллионы первее первых узнают о силе землетрясения и о веревке в доме повешенного. А затем, что человек живет в мире и в мире своей личной вселенной.

Опереться можно только на то, что сопротивляется - я бы сделала эту заповедь универсальной для чиновников, которые требуют сервильности СМИ

Без местной прессы представить ландшафт и масштаб, боли, беды и победы страны невозможно.

Тираж "Урюпинской правды" почти 10 тысяч на 60 тысяч населения! СМИ районного значения организовывают мир вокруг себя. Как учитель и врач, как проповедник и праведник. Люди узнают главные для них новости, поздравляют и соболезнуют соседу, покупают и продают. Полоса местных объявлений ("продаю козу и б/у баян") говорит о самочувствии района часто не меньше статотчета.

Корреспондент "РГ" прошел стажировку в тосненской газете

Времена не выбирают. В них живут и выживают. Выживает бумажная пресса под жестким прессингом искусственного интеллекта и целлулоидной души, под натиском рубля и чиновничьей ментальности. Врач и сельский учитель по зарплате - ниже охранника. Получаем. Отутюжим районные газеты. Немоту умножим?

На заборе в Урюпинске справедливо написано: "Счастье там, где мы есть".

Что хорошего в урюпинской истории? Потрясающая солидарность 19 волгоградских коллег, которые написали письмо в защиту Ольги Шушлебиной. Достоинство самой Ольги, которая, обратившись в суд, добилась восстановления на работе.

Хорошо еще и то, что в День российской печати мы рассказываем эту историю с надеждой, что чиновничьего самодурства и ползучей брежневщины станет в районной прессе намного меньше. А главное - это серьезный повод напомнить про закон о свободе СМИ, нарушение которого уголовно наказуемо.

Будь моя воля, сделала бы обязательной заповедь для начальников всех рангов, особенно для тех, кто требует от СМИ бездумной сервильности: опереться можно только на то, что сопротивляется.

Не надо бояться

Текст: Юрий Снегирев (Урюпинск - Москва)
Петр I сам редактировал первую российскую газету. На то он и самодержец. Чуть что не так - дьякам не сносить головы. Императорский стиль переняли в столице нашей провинции Урюпинске. Там глава администрации уволил главного редактора "Урюпинской правды" Ольгу Шушлебину за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. Во всяком случае, ей вменялась именно эта грубая политическая ошибка. Я срочно выехал в Урюпинск. Местная газета - официальный партнер "Российской газеты"".

В самом начале проекта "Партнерство", год назад, я стажировался в "Урюпинской правде". Ольга Шушлебина написала в редакцию письмо, в котором просила разрешение перепечатывать материалы "Российской газеты". То есть она и раньше, как и тысячи других "районок", перепечатывала их. Но Ольга решила, что пора выходить из тени, не нарушать закон об авторском праве. С этого письма и начался новый перспективный проект, в котором сейчас участвует более 300 районных газет из 50 регионов страны.

Урюпинск тогда готовился к своему 400-летию. Приезд корреспондента "РГ" оказался кстати. Я помотался на редакционном "Логане" по хозяйствам, встречался со многими людьми. В "Российской газете" вышел репортаж, который в Урюпинске, говорят, зачитывали до дыр и не смели им растапливать печки.

"Не так фото поставили". Та самая полоса, из-за которой уволили главного редактора.

И вот как гром среди ясного неба: Ольгу Михайловну уволили! Глава городского округа Юрий Николаевич Хорошеньков хорошенько подумал и предложил Ольге Шушлебиной покинуть свой пост после безответственной публикации фотографий.

Представляю их примерный диалог:

- А давайте вы станете корреспондентом в "Урюпке" (так в народе зовут "районку")!

- Но для этого надо выгнать кого-то из корреспондентов. Ставок-то нет.

Ольга Михайловна на такую рокировку не согласилась. Тогда учредитель применил 278-ю статью Трудового кодекса, согласно которой можно уволить человека без объяснения причин.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Не объяснил он причину и всему коллективу, который явился к главе после громкого увольнения.

Когда-то гостеприимная редакция встретила меня гробовой тишиной и полумраком. Растерянная секретарша у запертого кабинета. Оказалось, что журналистов проинструктировали, как общаться со специальным корреспондентом правительственного издания. Во всей редакции был один незапертый кабинет ответственного секретаря Аллы Фроловой, и.о. главного редактора.

- Да вот у нас свет отключили, и я всех корреспондентов в поле отправила…

- Бывает, - понимающе заметил в ответ.

…Есть в городе Калач-на-Дону такая "районка" "Борьба". Строго по названию, ее главный редактор Елена Ломакина написала проникновенное письмо в поддержку коллеги из "Урюпинской правды". И это письмо в областную администрацию подписали 19 человек. Напомню, что в области чуть более 70 газет. "Впервые редакторы районных газет региона пишут такое коллективное письмо в адрес профильного комитета. Ситуация исключительная, но и повод, вызвавший ее, исключительный не меньше".

В письме перечисляются все заслуги Ольги Михайловны и газеты "Урюпинская правда". Самый высокий тираж в области - 9 811 экземпляров! Самая успешная подписная кампания. Блестяще проведенная выборная кампания. Газета живет практически за счет собственных средств. Журналистские награды редактора. Мы все равняемся на нее, а ее берут и увольняют.

Письмо дошло до адресата - председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области М.Н. Битюцкого. Но осталось пока без ответа. Пришло оно и к нам в редакцию. И вот я здесь.

Первым делом попытался встретиться с главой городского округа Ю.Н. Хорошеньковым, который своим волюнтаристским решением (слово-то какое забытое!) уволил Шушлебину. Но телефон его молчал. Напрасно я набирал и набирал номер, нарезая круги вокруг администрации. В Урюпинске знали, когда и каким поездом я приеду, хотя билет я взял в последний момент. На следующий день Хорошенькин и вовсе заблокировал мой номер. Хорошо хоть в женское платье не переодевался. А его заместители потом "удивлялись": "Мы ждали Снегирева, а он не пришел…"

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Зачем мне заместители? Не они же увольняли Шушлебину.

Пока ждал Хорошенькова, зашел в краеведческий музей. На видном месте в отдельном зале гипсовый памятник вождю всех народов и свежие цветы у подножия… А в витрине, тоже на видном месте, казацкая шашка самого Хорошенькова, дарованная ему местным атаманом. Не этой ли шашкой он рубит сук, на котором сидит?

Сейчас в области нет более упоминаемой фамилии, чем Шушлебина. Ее склоняют и на заседаниях, и в кулуарах. Причем склоняют в положительном смысле. Вот, мол, мы ее хвалили, ставили в пример, так за что же уволили? Недоумение, замешанное на чиновничьем страхе. По моей информации, кулуарное мнение единодушно: Хорошеньков поступил нехорошо. Но в открытую никто Шушлебину не защищает. Областная власть приняла решение не вмешиваться в муниципальный конфликт. Тем более что Шушлебина подала на свое увольнение заявление в суд. Вот пусть там и разбираются.

Ольгу Шушлебину уволили за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата

По мнению адвоката Ольги Шушлебиной Дениса Мартинкова, у его подзащитной есть все шансы восстановиться на работе. Во-первых, газета принимала участие в предвыборной кампании и по закону "О СМИ" увольнять ее по 278-й не имеют права целый год. Кроме того, Ольга Михайловна предпенсионерка. И по этому обстоятельству она тоже не подлежит увольнению. Но суд уже во второй раз переносится. То судья уехала в область, то ответчики не явились, а вместо себя прислали письмо, что, мол, не мы являемся работодателями, а посему отвечать за свои действия не можем. А кто, спрашивается, подписывал приказ?

На то мы и партнеры. Сегодня более 300 региональных СМИ из 50 регионов страны участвуют в проекте "Российской газеты". Фото: Михаил Синицын/РГ

Я дозвонился до председателя правления Союза журналистов Волгоградской области Вячеслава Черепахина. Он был краток: "Я считаю, что по отношению к Ольге Шушлебиной были совершены политическая, управленческая и чисто человеческая ошибки".

Но Волгоград далеко, а "урюпинские" чиновники близко. Редактора и так на воду дуют и живут по принципу: как бы чего не вышло.

В маленьком городке страх многократно усиливается. Страх быть уволенным. Страх стать "белой вороной". Тут и отсутствие работы по профилю, и угроза увольнения близких. Ведь основной работодатель - муниципалитет. Ему и принадлежат газеты.

Вы знаете, а я рад, что Ольга Шушлебина не побоялась и подала в суд. И что 19 ее коллег подписали письмо. И что Союз журналистов в кои-то веки вмешается в спор хозяйствующих субъектов. Но что будет дальше? Восстановят Шушлебину по суду, а потом уволят по другой статье? Достаточно трех выговоров. И мы это хорошо знаем… Но - не надо бояться!

P.S.

10.01.2020

Сообщение из Урюпинска

Уволенная в декабре редактор "Урюпинской правды" Ольга Шушлебина и администрация городского округа Урюпинск достигли мирового соглашения. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщил адвокат Денис Мартинков.

- Документы с подписью на руках: есть распоряжение об отмене увольнения и о том, что Ольга Михайловна приступает к своим обязанностям с 13 января, - сказал Мартинков.

Также Шушлебиной возместят средний заработок за месяц, который она вынужденно не работала.

Роман Мерзляков

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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