…Стажировки журналистов областных и районных газет проросли в "Российской газете" удивительным естеством. Началось с Елены Павловой из "Амурской правды", Натальи Игнатовой из тацинских "Районных вестей", продолжилось целым десантом коллег из Татарстана. Но именно с Ольгой Шушлебиной на московской улице Правды "Российская газета" подписала первый договор об информационном партнерстве, к которому сегодня присоединились около 300 региональных СМИ.
Мы стали богаче на возможности и проблемы друг друга.
Урюпинская правда в том, что жизнь большинства районных и городских газет дотационна, в некоторых регионах в целях оптимизации их взяли под свое крыло областные управления печати. Но ни один чиновник не получил при этом права на профанацию закона о СМИ, на забвение свободы печати.
Печаль еще в том, что районки - а многие со столетней профессиональной историей! - стали зависимы не столько от денег, сколько от временщиков-пиарщиков, правящих пир, спускающих цифры, цитаты, заголовки, снимки, а в некоторых областях даже верстку первых полос (уточню сразу - не в Урюпинске), превращая их в агитлистки. А где же тот самый человек, на котором держится сама Россия? А где та самая региональная пресса, которая в эпоху алармизма возвращает чувство достоинства российской повседневности? Ее тоже окончательно оптимизируем? Зачем СМИ районного значения в эпоху глобализации? Робот создаст новость. Миллионы первее первых узнают о силе землетрясения и о веревке в доме повешенного. А затем, что человек живет в мире и в мире своей личной вселенной.
Без местной прессы представить ландшафт и масштаб, боли, беды и победы страны невозможно.
Тираж "Урюпинской правды" почти 10 тысяч на 60 тысяч населения! СМИ районного значения организовывают мир вокруг себя. Как учитель и врач, как проповедник и праведник. Люди узнают главные для них новости, поздравляют и соболезнуют соседу, покупают и продают. Полоса местных объявлений ("продаю козу и б/у баян") говорит о самочувствии района часто не меньше статотчета.
Времена не выбирают. В них живут и выживают. Выживает бумажная пресса под жестким прессингом искусственного интеллекта и целлулоидной души, под натиском рубля и чиновничьей ментальности. Врач и сельский учитель по зарплате - ниже охранника. Получаем. Отутюжим районные газеты. Немоту умножим?
На заборе в Урюпинске справедливо написано: "Счастье там, где мы есть".
Что хорошего в урюпинской истории? Потрясающая солидарность 19 волгоградских коллег, которые написали письмо в защиту Ольги Шушлебиной. Достоинство самой Ольги, которая, обратившись в суд, добилась восстановления на работе.
Хорошо еще и то, что в День российской печати мы рассказываем эту историю с надеждой, что чиновничьего самодурства и ползучей брежневщины станет в районной прессе намного меньше. А главное - это серьезный повод напомнить про закон о свободе СМИ, нарушение которого уголовно наказуемо.
Будь моя воля, сделала бы обязательной заповедь для начальников всех рангов, особенно для тех, кто требует от СМИ бездумной сервильности: опереться можно только на то, что сопротивляется.
Не надо бояться
В самом начале проекта "Партнерство", год назад, я стажировался в "Урюпинской правде". Ольга Шушлебина написала в редакцию письмо, в котором просила разрешение перепечатывать материалы "Российской газеты". То есть она и раньше, как и тысячи других "районок", перепечатывала их. Но Ольга решила, что пора выходить из тени, не нарушать закон об авторском праве. С этого письма и начался новый перспективный проект, в котором сейчас участвует более 300 районных газет из 50 регионов страны.
Урюпинск тогда готовился к своему 400-летию. Приезд корреспондента "РГ" оказался кстати. Я помотался на редакционном "Логане" по хозяйствам, встречался со многими людьми. В "Российской газете" вышел репортаж, который в Урюпинске, говорят, зачитывали до дыр и не смели им растапливать печки.
И вот как гром среди ясного неба: Ольгу Михайловну уволили! Глава городского округа Юрий Николаевич Хорошеньков хорошенько подумал и предложил Ольге Шушлебиной покинуть свой пост после безответственной публикации фотографий.
Представляю их примерный диалог:
- А давайте вы станете корреспондентом в "Урюпке" (так в народе зовут "районку")!
- Но для этого надо выгнать кого-то из корреспондентов. Ставок-то нет.
Ольга Михайловна на такую рокировку не согласилась. Тогда учредитель применил 278-ю статью Трудового кодекса, согласно которой можно уволить человека без объяснения причин.
Не объяснил он причину и всему коллективу, который явился к главе после громкого увольнения.
Когда-то гостеприимная редакция встретила меня гробовой тишиной и полумраком. Растерянная секретарша у запертого кабинета. Оказалось, что журналистов проинструктировали, как общаться со специальным корреспондентом правительственного издания. Во всей редакции был один незапертый кабинет ответственного секретаря Аллы Фроловой, и.о. главного редактора.
- Да вот у нас свет отключили, и я всех корреспондентов в поле отправила…
- Бывает, - понимающе заметил в ответ.
…Есть в городе Калач-на-Дону такая "районка" "Борьба". Строго по названию, ее главный редактор Елена Ломакина написала проникновенное письмо в поддержку коллеги из "Урюпинской правды". И это письмо в областную администрацию подписали 19 человек. Напомню, что в области чуть более 70 газет. "Впервые редакторы районных газет региона пишут такое коллективное письмо в адрес профильного комитета. Ситуация исключительная, но и повод, вызвавший ее, исключительный не меньше".
В письме перечисляются все заслуги Ольги Михайловны и газеты "Урюпинская правда". Самый высокий тираж в области - 9 811 экземпляров! Самая успешная подписная кампания. Блестяще проведенная выборная кампания. Газета живет практически за счет собственных средств. Журналистские награды редактора. Мы все равняемся на нее, а ее берут и увольняют.
Письмо дошло до адресата - председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области М.Н. Битюцкого. Но осталось пока без ответа. Пришло оно и к нам в редакцию. И вот я здесь.
Первым делом попытался встретиться с главой городского округа Ю.Н. Хорошеньковым, который своим волюнтаристским решением (слово-то какое забытое!) уволил Шушлебину. Но телефон его молчал. Напрасно я набирал и набирал номер, нарезая круги вокруг администрации. В Урюпинске знали, когда и каким поездом я приеду, хотя билет я взял в последний момент. На следующий день Хорошенькин и вовсе заблокировал мой номер. Хорошо хоть в женское платье не переодевался. А его заместители потом "удивлялись": "Мы ждали Снегирева, а он не пришел…"
Зачем мне заместители? Не они же увольняли Шушлебину.
Пока ждал Хорошенькова, зашел в краеведческий музей. На видном месте в отдельном зале гипсовый памятник вождю всех народов и свежие цветы у подножия… А в витрине, тоже на видном месте, казацкая шашка самого Хорошенькова, дарованная ему местным атаманом. Не этой ли шашкой он рубит сук, на котором сидит?
Сейчас в области нет более упоминаемой фамилии, чем Шушлебина. Ее склоняют и на заседаниях, и в кулуарах. Причем склоняют в положительном смысле. Вот, мол, мы ее хвалили, ставили в пример, так за что же уволили? Недоумение, замешанное на чиновничьем страхе. По моей информации, кулуарное мнение единодушно: Хорошеньков поступил нехорошо. Но в открытую никто Шушлебину не защищает. Областная власть приняла решение не вмешиваться в муниципальный конфликт. Тем более что Шушлебина подала на свое увольнение заявление в суд. Вот пусть там и разбираются.
По мнению адвоката Ольги Шушлебиной Дениса Мартинкова, у его подзащитной есть все шансы восстановиться на работе. Во-первых, газета принимала участие в предвыборной кампании и по закону "О СМИ" увольнять ее по 278-й не имеют права целый год. Кроме того, Ольга Михайловна предпенсионерка. И по этому обстоятельству она тоже не подлежит увольнению. Но суд уже во второй раз переносится. То судья уехала в область, то ответчики не явились, а вместо себя прислали письмо, что, мол, не мы являемся работодателями, а посему отвечать за свои действия не можем. А кто, спрашивается, подписывал приказ?
Я дозвонился до председателя правления Союза журналистов Волгоградской области Вячеслава Черепахина. Он был краток: "Я считаю, что по отношению к Ольге Шушлебиной были совершены политическая, управленческая и чисто человеческая ошибки".
Но Волгоград далеко, а "урюпинские" чиновники близко. Редактора и так на воду дуют и живут по принципу: как бы чего не вышло.
В маленьком городке страх многократно усиливается. Страх быть уволенным. Страх стать "белой вороной". Тут и отсутствие работы по профилю, и угроза увольнения близких. Ведь основной работодатель - муниципалитет. Ему и принадлежат газеты.
Вы знаете, а я рад, что Ольга Шушлебина не побоялась и подала в суд. И что 19 ее коллег подписали письмо. И что Союз журналистов в кои-то веки вмешается в спор хозяйствующих субъектов. Но что будет дальше? Восстановят Шушлебину по суду, а потом уволят по другой статье? Достаточно трех выговоров. И мы это хорошо знаем… Но - не надо бояться!
10.01.2020
Сообщение из Урюпинска
Уволенная в декабре редактор "Урюпинской правды" Ольга Шушлебина и администрация городского округа Урюпинск достигли мирового соглашения. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщил адвокат Денис Мартинков.
- Документы с подписью на руках: есть распоряжение об отмене увольнения и о том, что Ольга Михайловна приступает к своим обязанностям с 13 января, - сказал Мартинков.
Также Шушлебиной возместят средний заработок за месяц, который она вынужденно не работала.