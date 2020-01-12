В Тегеране пояснили, что лайнер "во время полета оказался в непосредственной близости от одного из важных объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а по форме и высоте полета напоминал вражеский объект". Глава Воздушно-космических сил КСИР Амир Али Хаджизаде сообщил, что в те часы подразделения противовоздушной обороны находились в состоянии повышенной готовности, поскольку не исключались ракетные удары со стороны США. Кроме того, было зафиксировано значительное увеличение числа полетов американских военных самолетов в регионе. По словам Хаджизаде, оператор комплекса ПВО перепутал "Боинг" с крылатой ракетой, а на принятие решения о пуске у него было всего десять секунд.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал ошибку военных "непростительной" и выразил глубокое сожаление семьям погибших. В Тегеране готовы нести ответственность, предусмотренную международными правовыми актами в таких случаях. В частности, по данным украинской стороны, Иран выразил готовность выплатить компенсации семьям погибших. Роухани также обещал привлечь виновников катастрофы к ответственности и заверил, что будут предприняты меры для исключения таких трагедий в будущем.

Иран свою вину признал. Многие западные лидеры, включая премьера Британии Бориса Джонсона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, назвали это "важным шагом", призвав к деэскалации обстановки в регионе. Но помимо допустивших катастрофическую ошибку иранских ракетчиков у трагедии есть еще один всем очевидный соучастник - это США. Как не без оснований указал глава МИД Ирана Джавад Зариф, решение о пуске ракеты было принято военными под влиянием напряженности в регионе, вызванной "авантюризмом" Вашингтона. Речь идет об убийстве американскими военными высокопоставленного генерала КСИР Касема Сулеймани в ночь на 3 января, после чего Иран и Соединенные Штаты несколько дней находились на пороге войны.

После того как американцы убили генерала КСИР, Тегеран в ответ обстрелял ракетами американские базы в Ираке. Учитывая, что ранее президент Дональд Трамп угрожал ударами по Ирану, если тот решит отомстить за гибель Сулеймани, то повышенная боеготовность КСИР выглядит вполне естественной, что, в конечном счете, и стало причиной принятого иранцами ошибочного решения.

Такого же мнения, судя по всему, придерживается и премьер Канады Джастин Трюдо, заявивший, что "напряженность на Ближнем Востоке могла способствовать трагедии". Напомним, в катастрофе погибли 63 гражданина Канады. Телеканал CBC сообщил, что Оттава требует от Вашингтона объяснить, чем была вызвана необходимость ликвидации Сулеймани, а также почему США не предупредили об этом Канаду.

Президент США, как лицо принимающее столь серьезные решения, и, соответственно, несущее ответственность за их последствия, обязан просчитывать такие риски. Об этом предупреждают критики Дональда Трампа, когда говорят, что тот может втянуть американцев в новую войну. Глава Белого дома в рамках своих кампаний "максимального давления" на другие государства любит бравировать военным превосходством Пентагона и зачастую беспечно бросается громкими угрозами в адрес стран, не согласных с проводимой США политикой. Это увеличивает риски скоропалительных решений и ошибок. Существует достаточно примеров того, как во времена "холодной войны" СССР и США несколько раз могли из-за человеческого фактора начать ядерную войну. Для предотвращения катастрофы были разработаны различные механизмы и договорная база стратегической стабильности, но Трамп весь исторический опыт игнорирует, опираясь лишь на свои инстинкты насаждения "мира через силу".

Как следствие, в Вашингтоне не только наотрез отрицают свою ответственность за катастрофу украинского "Боинга", но и, по словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О Брайена, намерены и далее усиливать давление на Иран, игнорируя призывы других стран к деэскалации.