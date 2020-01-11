Иран признал вину в крушении украинского лайнера

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных Сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнуем нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - цитирует Зарифа Reuters.

Генштаб вооруженных сил Ирана подтвердил, что пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Военные пояснили, что сбили самолет, поскольку он пролетал рядом с важным военным объектом. Это произошло в "условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке, информирует гостелерадиокомпания IRIB.

Напомним, утром восьмого января самолет украинских авиалиний потерпел крушение спустя некоторое время после взлета из аэропорта Тегерана. Всего на борта находилось 176 пассажиров, девять из которых были членами экипажа. Все они погибли. В этой связи президент США Дональд Трамп озвучил версию о возможной "человеческой ошибке", которая могла вызвать трагедию.

В Тегеране изначально опровергали подобные предположения, утверждая, что причиной крушения стал отказ двигателя.