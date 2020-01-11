Иран признал вину в крушении украинского лайнера

Новости

Гол и передача Малкина принесли победу "Питтсбургу" 08:38
Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией 08:26
Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка 07:47
Трамп: Ираку придется заплатить за вывод войск США 07:32
Глава МИД Ирана подтвердил попадание ракеты в украинский самолет 07:31
США запретили своим авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы на Кубу 07:06
Экс-глава Boeing не получит 39 миллионов долларов 06:44
Международную ледовую переправу открыли в Приамурье 06:25
Японские военные самолеты отправились патрулировать Оманский залив 06:21
На Восточном приступили к сборке ракет-носителей "Союз-2.1б" 06:02
Пушков прокомментировал отказ США обсуждать с Ираком вывод войск 05:55
В Индии 20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика 05:27
Власти Техаса первыми в США отказались от размещения беженцев 05:02
От рака умер правивший почти 50 лет султан Омана 05:00
Нарколог прокомментировал правдивость поговорок про алкоголь 05:00
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии 04:41
Сингапур купил у США 12 истребителей F-35B 04:33
В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса 04:02
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося лайнера 03:37
Врачи объяснили, в каких случаях эффективна высокобелковая диета 03:30
В США заявили о неуместности запроса Британии об экстрадиции жены дипломата 03:26
Мужчина с мачете задержан недалеко от резиденции Трампа во Флориде 03:06
Boeing устанавливал дефектные детали на самолеты 02:35
Канада потребовала от США объяснить причины убийства Сулеймани 02:30
Британия попросила США об экстрадиции виновной в ДТП жены дипломата 01:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
11.01.2020 08:15
Рубрика: В мире

Иран признал вину в крушении украинского лайнера

Текст: Александр Саможнев
Авиакатастрофа в начале этой недели с украинским самолетом была вызвана человеческой ошибкой и "американским авантюризмом", заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в сообщении в Twitter.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных Сил: человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнуем нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - цитирует Зарифа Reuters.

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета

Генштаб вооруженных сил Ирана подтвердил, что пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Военные пояснили, что сбили самолет, поскольку он пролетал рядом с важным военным объектом. Это произошло в "условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке, информирует гостелерадиокомпания IRIB.

Напомним, утром восьмого января самолет украинских авиалиний потерпел крушение спустя некоторое время после взлета из аэропорта Тегерана. Всего на борта находилось 176 пассажиров, девять из которых были членами экипажа. Все они погибли. В этой связи президент США Дональд Трамп озвучил версию о возможной "человеческой ошибке", которая могла вызвать трагедию.

В Тегеране изначально опровергали подобные предположения, утверждая, что причиной крушения стал отказ двигателя.

В мире Ближний Восток Иран В мире экс-СССР Украина Крушение украинского Boeing в Иране

Главное сегодня

Глава МИД Ирана подтвердил попадание ракеты в украинский самолет
Пушков прокомментировал отказ США обсуждать с Ираком вывод войск
Канада потребовала от США объяснить причины убийства Сулеймани
В Китае сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса
Стали известны детали последнего сеанса связи пилотов украинского лайнера