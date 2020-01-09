Трамп высказался о причине крушения украинского Boeing в Иране

Президент США Дональд Трамп считает, что техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета Boeing 737 в Иране.

"Некоторые говорят, что это была техническая (неисправность). Я лично не думаю, что это даже (нужно) рассматривать", - сказал американский лидер, слова которого приводит ТАСС.

При этом президент США призвал дождаться расшифровки "черных ящиков".

Также Трамп пообещал Ирану быстрое снятие экономических санкций. Но только в том случае, если Тегеран выполнит требования Вашингтона.

8 января Boeing 737, следовавший из Тегерана в Киев, упал в районе аэропорта аэропорту имени Имама Хомейни через несколько минут после вылета. На борту находились 176 человек, все они погибли.

Среди возможных причин катастрофы в Киеве назвали поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.

При этом в Тегеране считают безосновательными версии о крушении Boeing 737 в результате попадания ракеты или теракта. Там заверяют, что причиной инцидента стала техническая неисправность.