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12.01.2020 21:21
Рубрика: Происшествия

Следственный комитет установил причину аварии SSJ-100 в Шереметьево

Текст: Владислав Куликов
Следствие пришло к однозначному выводу: в крушении самолета "Сухой Суперджет" в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа, продолжения расследования о действиях наземных служб не будет. Об этом заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".

"У нас есть заключение экспертов о четкой причине, почему произошла эта трагедия, - рассказал он. - Мы изучили доводы авиакомпании и самого пилота, и можем сказать, что самолет здесь точно ни при чем, поскольку подобные посадки в принципе не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, и других самолетов".

Фото: СК/РИА Новости
СК завершил расследование крушения самолета в Шереметьево

Сейчас командир экипажа, которому предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, знакомится вместе с адвокатом с материалами дела. Как рассказывает представитель Следственного комитета, пилот имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов. "Тем не менее, своими действиями, как установили наши сотрудники, создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна", - сказал замглавы СК. Он пояснил, что грубая посадка на полосу была произведена с превышением скорости и вертикальной перегрузкой. Самолет трижды подскакивал на взлетно-посадочной полосе, пока не подломились основные опоры шасси, что повлекло разрушение конструкции самолета с разливом и воспламенением топлива.

Напомним, авария произошла 5 мая 2019 года. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Как ранее сообщала защита, командир экипажа вины не признает.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Следственный комитет Аварийная посадка самолета в Шереметьево

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