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Рубрика: Экономика

СМИ: Российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большинство крупных банков России в течение последних трех лет отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы - point of sale, кредитование покупок определенных товаров сразу при их продаже). Среди 30 ведущих финансовых учреждений в 2019 году займы в торговых точках выдавали только "Тинькофф", Почта Банк и "Хоум Кредит".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Как пишут "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер", банки сделали выбор в пользу кредитных карт, сократив заключение отдельных договоров с клиентами. Данные карты дают их владельцам кэшбеки, бонусы, скидки у партнеров.

Несмотря на косвенную конкуренцию с кредитными картами и картами рассрочки, банкиры и аналитики считают рынок POS-кредитования все еще перспективным. Так, за три квартала 2019 года портфель таких займов вырос в годовом выражении на 13 миллиардов рублей - до 180 миллиардов рублей. Доля просроченных платежей по POS-займам составила всего 4,2 процента, а по кредиткам - 9,4 процента.

Рынок POS-кредитования за последние годы трансформировался от классического до рассрочек на различные товары, приобретаемые оффлайн и онлайн, заявлял ранее аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. Сейчас, по его данным, около 80 процентов портфеля POS-кредитов приходится именно на беспроцентные рассрочки.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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