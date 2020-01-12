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Рубрика: В мире

СМИ: Военные США узнали о ракетном ударе Ирана за 2,5 часа

Текст: Александр Гусаров

Американские войска на военной базе Аль-Асад в Ираке, по которой был нанесен ракетный удар Ираном, были проинформированы о предстоящей атаке за 2,5 часа.

Фото: Hossein Velayati / wikimedia.org
Стали известны подробности ракетного удара по базе США в Ираке

Такую информацию журналистам телеканала CNN сообщили представители Пентагона.

По их данным, узнав о подготовке обстрела, военнослужащие покинули военный объект и разместились в укрепленных бункерах. Благодаря этому войска США успели покинуть зону поражения, что позволило избежать потерь среди личного состава.

Уточняется, что первый удар по базе Аль-Асад иранские военный нанесли 8 января в 01:34. После 15-минутной паузы обстрел возобновился и в течение следующих двух часов последовали еще два залпа ракет.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке

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