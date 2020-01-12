В Иране потребовали выслать из страны посла Великобритании

Ряд депутатов иранского парламента (меджлиса) потребовали от властей страны выслать посла Великобритании в ИРИ Роберта Макэйра "в связи с грубым вмешательством дипломата во внутренние дела Исламской Республики.

Как сообщило агентство Fars, парламентарии выступили за проведение экстренного заседания комиссии по внешней политике и национальной безопасности меджлиса, на котором планируется обсудить "дестабилизирующую роль британского посольства и лично посла Макэйра в организации протестных акций в Иране". При этом некоторые депутаты потребовали от МИД Ирана принятия срочных мер, направленных на прекращение дипломатической аккредитации главы британской дипмиссии и высылку его за пределы Ирана.

В свою очередь министерство иностранных дел Ирана заявило, что ждет от служб безопасности Тегерана разъяснения относительно причин задержания посла Великобритании.

Напомним, минувшей ночью в Тегеране правоохранительные органы задержали Роберта Макэйра на несколько часов. По версии тегеранской полиции, посол принимал участие в антирежимных студенческих протестах недалеко от здания технологического университета имени Амира Кабира. Сам Макэйр обвинения иранских правоохранителей отвергает.

Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб уже назвал задержание Макэйра "грубым и безосновательным нарушением международного права".