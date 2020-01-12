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Рубрика: В мире

Власти Ирана временно задержали посла Британии в ходе протестов

В Тегеране правоохранительные органы задержали на несколько часов британского посла в Иране Роберта Макэйра, который принимал участие в протестах в столице ИРИ. Дипломат был задержан у здания технологического университета имени Амира Кабира, где митинговали студенты.

Фото: AFP
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Диппредставителя обвинили в подстрекательстве демонстрантов, передает Tasnim. Британский подданный скандировал лозунги против аятоллы Али Хаменеи и президента Хасана Рухани. Позже посла вызовут в иранский МИД для допроса. Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб назвал задержание Макэра "грубым и безосновательным нарушением международного права".

Антиправительственные протесты связаны с крушением украинского самолета возле Тегерана. Участников акции разогнала полиция.

Напомним, авиакатастрофа с украинским самолетом была вызвана человеческой ошибкой и "американским авантюризмом". Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в сообщении в Twitter. Военные ИРИ пояснили, что сбили воздушное судно, поскольку оно пролетало рядом с важным военным объектом.

Между тем

Госдепартамент призвал Иран принести извинения за задержание британского посла. В ведомстве посчитали, что Тегеран нарушил нормы международного права.

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