Восьмой этап "Дакара" отменят у мотоциклистов из-за смерти Гонсалвеша

Очередной, восьмой этап ралли "Дакар", который проходит вторую неделю на Аравийском полуострове, будет отменен в понедельник для мотоциклистов и квадроциклистов в связи со смертью их коллеги - 40-летнего португальского гонщика Паулу Гонсалвеша, подтверждает 12 января официальный сайт соревнований.

Гибель Гонсалвеша, для которого это был уже 13-й старт в карьере, привела весь "Дакар" в состояние шока, особенно мотоциклистов. "Паулу, важная фигура ралли, пользовался уважением как у ветеранов, так и у менее опытных участников, которые восхищались или вдохновлялись им", - говорится в соболезновании дирекции соревнований, которые проходят в Саудовской Аравии с 5 января.

Как ранее уже информировала "РГ", на 276-ом километре Гонсалвеш упал с мотоцикла. К месту трагедии оперативно вылетел медицинский вертолет. Врачи провели реанимацию, после чего спортсмена доставили в больницу, но, к сожалению, медики были вынуждены констатировать его смерть.

За всю историю проведения "Дакара" Гонсалвеш стал 29-м участником соревнований, погибшим во время рейда. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован четыре года назад, когда в Аргентине погиб польский пилот Михал Херник.

После встречи с гонщиками и обсуждения сложившейся ситуации, организаторы приняли в воскресенье вечером решение отменить восьмой этап "Дакара" для двух категорий, чтобы дать гонщикам время оплакать своего друга. "Вся спортивная семья марафона соберется сегодня вечером на брифинге, чтобы почтить память Паулу", - гласит сообщение пресс-службы ралли.