Французское правительство сделало шаг навстречу профсоюзам, которые, протестуя против пенсионной реформы, вот уже без малого полтора месяца проводят массовые манифестации по всей стране. Премьер Эдуар Филипп сообщил о решении отозвать из реформы пункт, вызывавший наибольшую критику его оппонентов. Речь идет о так называемом возрасте равновесия.

Хотя в проекте реформы сохранялся формальный выход на пенсию в 62 года, для получения ее в полном объеме французам в соответствии с этим положением предлагалось трудиться до 64 лет. Понятно, что большинством граждан эта уловка была воспринята в штыки. Теперь на этой мере поставлен крест. Когда в новогоднем послании президент Эмманюэль Макрон заявил о том, что ждет от правительства "быстрого компромисса" с профсоюзами, многим стало ясно: дни "возраста равновесия" сочтены. Пойдя на эту уступку, Эдуар Филипп в первую очередь потрафил умеренным профцентрам. А вот левые профсоюзы во главе с представительной Всеобщей конфедерацией труда заявили, что принятых мер недостаточно и они продолжат борьбу с реформой. Тем не менее очевидно, что властям удалось внести раскол в профсоюзные ряды, а то, насколько снизится накал противостояния, покажут ближайшие дни - очередной день протестов намечен на четверг.