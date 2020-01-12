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12.01.2020 20:47
Рубрика: В мире

Власти Франции пошли на пенсию

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8057)
Французское правительство сделало шаг навстречу профсоюзам, которые, протестуя против пенсионной реформы, вот уже без малого полтора месяца проводят массовые манифестации по всей стране. Премьер Эдуар Филипп сообщил о решении отозвать из реформы пункт, вызывавший наибольшую критику его оппонентов. Речь идет о так называемом возрасте равновесия.
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Хотя в проекте реформы сохранялся формальный выход на пенсию в 62 года, для получения ее в полном объеме французам в соответствии с этим положением предлагалось трудиться до 64 лет. Понятно, что большинством граждан эта уловка была воспринята в штыки. Теперь на этой мере поставлен крест. Когда в новогоднем послании президент Эмманюэль Макрон заявил о том, что ждет от правительства "быстрого компромисса" с профсоюзами, многим стало ясно: дни "возраста равновесия" сочтены. Пойдя на эту уступку, Эдуар Филипп в первую очередь потрафил умеренным профцентрам. А вот левые профсоюзы во главе с представительной Всеобщей конфедерацией труда заявили, что принятых мер недостаточно и они продолжат борьбу с реформой. Тем не менее очевидно, что властям удалось внести раскол в профсоюзные ряды, а то, насколько снизится накал противостояния, покажут ближайшие дни - очередной день протестов намечен на четверг.

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