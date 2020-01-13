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Игорь Трунов, адвокат
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Проблема алиментов у нас очень острая в стране. И даже те цифры, которые звучат, когда оглашают количество "уклонистов", огромны. Конечно, периодически встает вопрос о необходимости решить эту проблему, создать алиментный фонд, помогать матерям-одиночкам, но в целом пока что ее решения нет. И система судебных приставов, понятно, не справляется: задолженности неплательщиков растут. А возрастное ограничение выплаты алиментов ребенку до 18 лет порождает новые беспорядки: злостные алиментщики предпочитают отсидеться где-то в тени, чтобы, когда ребенок достигнет совершеннолетия, обязанности второго родителя автоматически снялись. Тогда можно будет жить спокойно и достать все те деньги, которые нередко прячутся и копятся умышленно, на всякий случай. Хочу сказать, настоящий удар по этим неплательщикам - это постановление Верховного суда, о котором пишет "РГ". Теперь ребенок имеет право претендовать на алименты после 18 лет, если один из родителей не выполнял обязанности по его содержанию. Взыскание этой задолженности носит компенсационный характер, поскольку деньги на содержание не выплачивались, а ребенку еще не было 18. Это разумное судебное решение, и я считаю, что постановление Верховного суда - обязательная действующая практика судебной системы, которая должна быть.

Фото: AlexLinch / Istockphoto
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Суть прецедента была в том, что ты будешь скрываться, пока твой сын или дочь не стали совершеннолетними. И разговор о том, что раз чаду исполнилось 18, ему деньги не нужны, он может работать и должен сам себе зарабатывать, а то и содержать родителей, являлся хорошим прикрытием для нарушителей закона. У нас ведь существуют и алименты ребенка по отношению к родителям, когда они станут недееспособные, пожилые. Вот только сегодняшняя реальность говорит о том, что по мере взросления отпрыска затраты родителя на его содержание в разы возрастают. И самые большие затраты - это как раз расход на его нужды после 18 лет, потому что здесь встает вопрос об образовании в высших учебных заведениях. Оно во всем мире платное. И у нас еще божеские цены, а если мы возьмем образование в Америке или в Англии, это до 100 тысяч долларов в год стоит. Сумасшедшие деньги. А без образования никуда в нынешнем мире не приткнуться и толком не устроиться на работу. Это прозябание. Поэтому, конечно, возможность после исполнения ребенку 18 лет в обязательном порядке получить от родителя-должника то, что не было выплачено, очень важная помощь именно в тот период, когда потребности человека высокие.

Все равно история добросовестной выплаты алиментов - подвешенная проблема. И мы сейчас занимаемся созданием пока что на территории одного из регионов Российской Федерации алиментного фонда, который позволил бы хотя бы отчасти разрешить этот вопрос.

Власть Право Семейное право Разводы и алименты

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