Анонсировано продолжение "Молчания ягнят" в виде сериала

Давненько ничего не было слышно о Ганнибале нашем Лектере. Зато появилась новость о его подружке Клариссе Старлинг: канал CBS анонсировал сериал под названием "Кларисса". Который, как сообщает Variety, будет прямым продолжением "Молчания ягнят" и расскажет о дальнейшей судьбе отважной женщины.

Проект возглавляют Алекс Куртцман и дочь Сидни Люмета Дженни Люмет, которые вместе делали провальную "Мумию", а сейчас трудятся над сериалом "Звездный путь: Дискавери" и готовят телевизионную адаптацию "Человека, который упал на Землю".

События развернутся спустя год после событий "Молчания ягнят". Кларисса Старлинг возвращается к работе и снова принимается ловить серийных убийц и сексуальных хищников. "История Клариссы - это как раз то, что нам так нужно сегодня: ее борьба, ее стойкость, ее победа", - утверждают Куртцман и Люмет.

Все это, конечно, замечательно, но что там все-таки с Лектером-то? - спросите вы. Брайан Фуллер, шоураннер культового "Ганнибала", четвертый сезон которого время от времени таки подает признаки жизни, отвечает, что много раз пытался договориться с MGM о внедрении Кларисы в свое шоу. Но получал однозначный отказ, мотивированный тем, что у них на этого персонажа свои планы. Поэтому если продолжение состоится - чего Фуллер не отрицает, - то без нее.

Martha & I tried many times to work with MGM to include Clarice into our Hannibal story. They ultimately told us they had their own plans for Clarice and they didn't need Hannibal to tell her story. Don’t think this impacts a potential #HANNIBAL S4 as we never had Clarice rights. — Bryan Fuller (@BryanFuller) January 12, 2020

Кстати, эти самые планы уже пытались как-то раз осуществить - в 2012 году еще, силами канала Lifetime. Но не удалось.