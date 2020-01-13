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Анонсировано продолжение "Молчания ягнят" в виде сериала

Новости
    13.01.2020, 14:02
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Давненько ничего не было слышно о Ганнибале нашем Лектере. Зато появилась новость о его подружке Клариссе Старлинг: канал CBS анонсировал сериал под названием "Кларисса". Который, как сообщает Variety, будет прямым продолжением "Молчания ягнят" и расскажет о дальнейшей судьбе отважной женщины.

Фото: kinopoisk.ru
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Проект возглавляют Алекс Куртцман и дочь Сидни Люмета Дженни Люмет, которые вместе делали провальную "Мумию", а сейчас трудятся над сериалом "Звездный путь: Дискавери" и готовят телевизионную адаптацию "Человека, который упал на Землю".

События развернутся спустя год после событий "Молчания ягнят". Кларисса Старлинг возвращается к работе и снова принимается ловить серийных убийц и сексуальных хищников. "История Клариссы - это как раз то, что нам так нужно сегодня: ее борьба, ее стойкость, ее победа", - утверждают Куртцман и Люмет.

Все это, конечно, замечательно, но что там все-таки с Лектером-то? - спросите вы. Брайан Фуллер, шоураннер культового "Ганнибала", четвертый сезон которого время от времени таки подает признаки жизни, отвечает, что много раз пытался договориться с MGM о внедрении Кларисы в свое шоу. Но получал однозначный отказ, мотивированный тем, что у них на этого персонажа свои планы. Поэтому если продолжение состоится - чего Фуллер не отрицает, - то без нее.

Кстати, эти самые планы уже пытались как-то раз осуществить - в 2012 году еще, силами канала Lifetime. Но не удалось.

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