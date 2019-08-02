По фильму "Человек, который упал на Землю" с Дэвидом Боуи снимут сериал

По амбарам, как говорится, помела, по сусекам поскребла - киноделы изготовились взять в оборот культовую драму "Человек, который упал на Землю" с Дэвидом Боуи, где он впервые снялся в главной роли.

Как передает Spin, канал CBS готовит сериал "по мотивам" фильма и, соответственно, одноименного романа Уолтера Тевиса.

Шоу выйдет на стриминге CBS All Access, а заправляют на проекте такой немаловажный человек, как Алекс Куртцман ("Звездный путь: Дискавери", "Звездный путь: нижние палубы", "Звездный путь: Пикар") и актриса и сценаристка Дженни Люмет.

Ранее поработавшие в тандеме над вяло встреченной "Мумией" с Томом Крузом, без малого похоронившей планы на перезапуск линейки классического бестиария студии Universal.

"Я давний фанат фильма с Боуи", - заявил в четверг президент CBS TV Studios Дэвид Стэпф.

Подчеркнув, что сериал не станет даже пытаться прыгнуть выше фильма, а просто попытается углубленно исследовать идеи, заложенные в книге Тевиса.

Отмечается, что какое-то время сериал находился на балансе Hulu ("Рассказ служанки", "Путь"), но сервис "продинамил" сроки и лишился прав на разработку шоу.

"Человек, который упал на Землю" Николаса Роуга вышел в 1976-м. Боуи играет инопланетянина, который прибыл на Землю в поисках воды для своей цивилизации, но в процессе увлекся и остался жить среди людей.