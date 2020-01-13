Арестантов СИЗО предостерегут от совершения новых преступлений

Фигурантов уголовных дел, заключенных по решению суда в следственный изолятор, а также уже осужденных, но еще не покинувших стены СИЗО граждан тюремщики смогут урезонивать, чтобы те не совершили новых преступлений. Для этого сотрудников пенитенциарной системы наделят правом выносить в адрес конкретных подозреваемых, обвиняемых или осужденных официальные предостережения о недопустимости противоправных действий.

Наделить тюремщиков новыми полномочиями предлагают депутаты Госдумы Василий Пискарев и Александр Хинштейн. Они подготовили и внесли в понедельник на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и в Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

"Законопроект поможет устранить правовую коллизию, когда органы уголовно-исполнительной системы наряду с органами внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы безопасности являются субъектами профилактики правонарушений, но необходимых полномочий на применение данной меры воздействия в отличие от указанных ведомств не имеют", - пояснил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В то же время предостережение, по словам разработчика поправок, - важная мера профилактического воздействия на осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

"Сотрудники учреждений уголовно-исполнительной системы смогут объявлять содержащимся в них гражданам официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", - подчеркнул депутат.

Пискарев уточнил, что "в случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности".

"Получив предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений или продолжения антиобщественного поведения, многие потенциальные правонарушители, как находящиеся на свободе, так и в местах лишения свободы, могут отказаться от своих намерений. И эту профилактическую меру, чтобы предупредить совершение преступлений, уполномоченные органы должны активно использовать", - заключил Пискарев.

"Осужденные, находясь в закрытых заведениях, часто после совершения проступков жалуются, что их не предупреждали, что они не знали, что им за это грозит. Сотрудники ФСИН же говорят, что предупреждали. Вот, чтобы таких разночтений впоследствии не было и нужен такой инструмент как официальные предостережения", - пояснил "РГ" член Общественного совета при ФСИН России Алексей Лобарев, добавив, что вручение такой предупредительной грамоты - это правильная профилактическая мера.

"Маленький пример не из тюремной жизни - один мужик каждую ночь выходил и у подъезда играл на гитаре, мешая всем спать. Так продолжалось, пока ему сотрудник полиции не вручил официальное предостережение - тот сразу перестал, поняв, чем ему это грозит", - рассказал Алексей Лобарев.

Напомним, осенью прошлого года правом вынесения официальных предостережений о недопустимости противоправных действий наделили полицейских.

"Официальные предостережения предшествуют активным действиям правоохранителей по реализации своих непосредственных полномочий. Конечно в случае, если гражданин не прислушается, не одумается и не прекратит потворствовать или подстрекать к совершению правонарушений", - сказал в комментарии для "РГ" доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В настоящее время, по словам эксперта, для ФСИН России отсутствуют правовые механизмы для объявления таких предостережений. "В то же время сотрудники уголовно-исполнительной системы непосредственно сталкиваются с теми, кто нарушил закон. На первом этапе - в изоляторах временного содержания, иных местах принудительного содержания. Поддержание законности и правопорядка в учреждениях, где содержатся граждане, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, является важным условием снижения уровня криминализации общества в целом", - отметил Соловьев.

"Не секрет, что в таких учреждениях жизнь кардинально отличается от гражданской. Там действуют свои правила и традиции. Порой влияние криминальной субкультуры является настолько значимой, что провоцирует лиц, находящихся в местах принудительного содержания к совершению новых правонарушений, в том числе в части несоблюдения внутреннего распорядка и условий содержания. Наделение ФСИН России правами полноценного субъекта профилактики в том числе в части объявления предостережения явится дополнительным инструментом, с помощью которого сотрудники смогут обеспечивать законность в местах принудительного содержания и побуждать граждан к законопослушному поведению", - заключил эксперт.