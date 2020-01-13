Audi пропустит автосалон в Нью-Йорке

Марка Audi не примет в этом году участие в автосалоне в Нью-Йорке - одной из крупнейших автомобильных выставок мира.

Издание Motor1 со ссылкой на директора по коммуникациям североамериканского отделения Audi сообщает, что в компании не отказываются от презентации новых моделей в рамках отрытых отраслевых выставок окончательно, но впредь будут рассматривать такие возможности наряду с иными. Аргументом против участия в выставке 2020 года стала, в том числе, высокая стоимость аренды.

Тенденция отказа крупных автопроизводителей от участия в автосалонах в целом и презентаций новых моделей частным порядком утверждается последние несколько лет и затронула пользующийся наиболее устойчивым положением на рынке премиум-сегмент. Некоторые пошли дальше, например, Daimler в прошлом месяце впервые провел полностью виртуальную презентацию Mercedes-Benz GLA, транслировавшуюся через интернет.

Реагируют на меняющуюся конъюнктуру и устроители выставок. Другой крупный североамериканский автосалон - Детройтский - впервые за 31 год пройдет не в январе, а в июне и в совершенно новом формате семейной ярмарки под открытым небом.

Нью-Йоркский автосалон - традиционное место дебюта моделей премиум-марок. В этом году пройдет с 10 по 19 апреля в павильоне конференц-центра Явица (Javits Center) на западном берегу Манхэттена.

Среди новинок Audi этого года ожидается выход электрического купе-седана E-Tron GT на базе Porsche Taycan и обновленных A3, Q2 и Q3.