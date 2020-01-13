АвтоВАЗ рассказал об успехах в 2019 году

АвтоВАЗ провел в Москве пресс-конференцию, на которой подвел итоги 2019 года, а также рассказал о планах на год нынешний.

Lada продала в прошлом году 362 356 машин (+1%). В итоге у компании рекорд доли рынка за 8 лет - 20,6%. Три модели вошли в топ-10 самых популярных машин в России.

На первом месте семейство Lada Granta. Был продан 135 831 автомобиль. В прошлом году на рынке появились Granta Cross и Granta Drive Active. По сравнению с 2018 годом рост продаж модели составил 27,8%.

На втором месте Vesta. Дилеры продали 111 459 авто (+2,9%). Четвёртый год подряд у модели растёт доля на рынке. АвтоВАЗ особенно отмечает, что семейство Vesta было расширено очень серьезно.

На третьем месте в модельном ряду бренда и на седьмой позиции в России находится Largus - 52 397 реализованных авто.

Что касается легких коммерческих автомобилей, то было продано 11 052 машины. Корпоративные продажи составили 86 011 автомобилей (+27%).

Чаще всего Lada покупали в Москве (32 926) и Подмосковье, Самарской области (31 813) и Татарстане (20 591). Топ-10 регионов дали марке 50,8% продаж.

Что собирается делать АвтоВАЗ в 2020 году? Вот основные приоритеты: поддержание и возможное увеличение лидирующей доли рынка в России, развитие продаж автомобилей с автоматической трансмиссией, интеграция Niva в модельный ряд Lada, устойчивое развитие дилерской сети, дальнейшие повышение качества обслуживания и уровня удовлетворенности клиентов, сохранение лидерства и открытие новых возможностей в экспорте.

Как мы видим - новых и обновлённых авто в этом списке нет. АвтоВАЗ уверен, что существующий модельный ряд полностью отвечает требованиям рынка и позволит компании добиться успехов и в 2020 году. Но вполне возможно, что российский автогигант не хочет раскрывать все секреты. Все-таки в августе нас ждёт Московский международный автосалон.