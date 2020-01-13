Новости

Королева поддержала решение принца Гарри начать новую жизнь 21:26
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы 21:19
Чем удивит Большой театр Беларуси в ночь на 14 января 21:11
Суд отклонил жалобу на изъятие у Шестуна имущества на 10 млрд рублей 21:07
Василевский признан игроком недели в НХЛ 21:06
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов 21:00
На Поклонной горе дадут салют в честь освобождения Варшавы 20:58
Суд продлил арест главы ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева 20:43
США внесли Плахотнюка в "черный список" 20:42
Житель Калмыкии стал победителем шоу-конкурса "Новая Звезда-2020" 20:34
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова 20:24
Верховный суд ИРИ: Трамп должен быть осужден международным трибуналом 19:41
Саратовец изнасиловал одну женщину, чтобы доказать "верность" другой 19:38
В Ростове сняли инвалидность с лишившегося глаза мальчика 19:34
Новый Toyota RAV4 установил рекорд продаж в России 19:29
В архивном альбоме Путина появились новые фото 19:24
Силовики опровергли данные о готовившемся теракте на Крымском мосту 19:14
В Иране предложили судить Трампа за убийство Сулеймани 19:13
День освобождения Ленинграда от блокады отметят концертом 19:12
В Оренбуржье на газопроводе произошел выброс сероводорода 18:57
Видео: В Петербурге сотни Дедов Морозов собрались на велопарад 18:56
Голикова исполнила мечту 5-летнего мальчика побывать в Московском цирке 18:54
Двухмесячная львица из Астрахани отправилась в Подмосковье 18:53
Эксперт проанализировал травмы выпавшей из окна модели Пунтус 18:49
Житель Вологды попался на продаже нацистской монеты 18:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В школьных аттестатах появится новая оценка
В школьных аттестатах появится новая оценка
Синоптики рассказали об "островах холода"
Синоптики рассказали об "островах холода"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 января
13.01.2020 20:54
Рубрика: В мире

У Абхазии появился и.о. президента

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
В понедельник практически завершился политический кризис в Абхазии: парламент - Народное собрание - принял добровольную отставку президента Рауля Хаджимбы и вице-президента Аслана Барцица.
Фото: РИА Новости
МИД: Политический кризис в Абхазии является внутренним делом республики

Исполнять обязанности главы государства до назначенных на 22 марта повторных президентских выборов поручено премьеру, 66-летнему Валерию Бганбе. За его кандидатуру проголосовали 34 из 35 депутатов абхазского парламента. Хаджимба подал в отставку по призыву парламента и, как сказано в его заявлении, "во имя мира и сохранения стабильности в стране". Также он обещал не баллотироваться вновь на повторных выборах. Причиной отставки стали массовые акции оппозиции, продолжающей оспаривать итоги президентских выборов, прошедших осенью прошлого года. Верховный суд Абхазии уже отменил их итоги. Примечательно, что Валерий Бганба во второй раз временно возглавляет республику: в 2014 году, в ситуации похожего политического кризиса, завершившегося отставкой президента Александра Анкваба, Бганба в течение трех месяцев исполнял обязанности главы государства. Между тем, намерении побороться за пост президента уже объявил лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания, не участвовавший в предыдущих выборах по состоянию здоровья.

В мире экс-СССР Абхазия

Главное сегодня

Лавров: На межливийских переговорах в Москве был достигнут прогресс
Иран признал Пентагон террористической организацией
Сотовые операторы объяснили, почему повысят цены на некоторые тарифы
ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе
В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по "Северному потоку-2"