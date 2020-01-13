В понедельник практически завершился политический кризис в Абхазии: парламент - Народное собрание - принял добровольную отставку президента Рауля Хаджимбы и вице-президента Аслана Барцица.

Исполнять обязанности главы государства до назначенных на 22 марта повторных президентских выборов поручено премьеру, 66-летнему Валерию Бганбе. За его кандидатуру проголосовали 34 из 35 депутатов абхазского парламента. Хаджимба подал в отставку по призыву парламента и, как сказано в его заявлении, "во имя мира и сохранения стабильности в стране". Также он обещал не баллотироваться вновь на повторных выборах. Причиной отставки стали массовые акции оппозиции, продолжающей оспаривать итоги президентских выборов, прошедших осенью прошлого года. Верховный суд Абхазии уже отменил их итоги. Примечательно, что Валерий Бганба во второй раз временно возглавляет республику: в 2014 году, в ситуации похожего политического кризиса, завершившегося отставкой президента Александра Анкваба, Бганба в течение трех месяцев исполнял обязанности главы государства. Между тем, намерении побороться за пост президента уже объявил лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания, не участвовавший в предыдущих выборах по состоянию здоровья.