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Рубрика: В мире

Премьер-министр Абхазии стал исполняющим обязанности президента

Текст: Юрий Когалов
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба стал исполняющим обязанности президента республики. Как говорится на сайте правительства страны, это произошло в соответствии со статьей 66 Конституции.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В своей новой должности Бганба призвал жителей страны "сделать все необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента страны в установленный Конституцией срок".

Вице-президент Абхазии вслед за Хаджимбой подал в отставку

Напомним, 12 января президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Данное решение он принял после продолжавшегося несколько дней политического кризиса. Ситуация обострилась после того, как делегация оппозиционных депутатов передала главе государства свои требования, главное из которых заключалось в проведении новых президентских выборов в стране. В связи с этим парламент рекомендовал Хаджимбе покинуть свой пост. Ради сохранения стабильности в стране он уступил требованиям оппозиции.

Ранее сегодня парламент Абхазии удовлетворил прошение Хаджимбы об отставке с поста президента республики и назначил премьер-министра Валерия Бганбу исполняющим обязанности главы государства.

Вместе с Хаджимбой в отставку ушел и вице-президент Аслан Барциц.

Внеочередные выборы в Абхазии уже назначены на 22 марта, Хаджимба принял решение не выдвигать на них свою кандидатуру.

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