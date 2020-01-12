Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку.

Как сообщает ТАСС, бывший премьер-министр и глава МИД республики Сергей Шамба зачитал перед оппозиционерами соответствующее заявление Хаджимбы.

"Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", - говорится в документе.

Вице-президент Аслан Барциц эту информацию подтвердил.

Ранее стало известно, что Хаджимба провел с оппозицией переговоры, обсудив ситуацию в стране.