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Рубрика: В мире

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку.

Помощник президента РФ Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса

Как сообщает ТАСС, бывший премьер-министр и глава МИД республики Сергей Шамба зачитал перед оппозиционерами соответствующее заявление Хаджимбы.

"Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", - говорится в документе.

Вице-президент Аслан Барциц эту информацию подтвердил.

Ранее стало известно, что Хаджимба провел с оппозицией переговоры, обсудив ситуацию в стране.

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