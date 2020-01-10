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Рубрика: В мире

Верховный суд Абхазии признал нелегитимным избрание Хаджимбы президентом

Текст: Владимир Шилов

Верховный суд Абхазии в пятницу отменил итоги президентских выборов 2019 года, по итогам которых победил действующий глава республики Рауль Хаджимба. Об этом сообщает агентство Sputnik. Теперь в соответствии с конституцией парламенту страны предстоит назначить новую дату голосования.

Фото: РИА Новости
МИД: Политический кризис в Абхазии является внутренним делом республики

Таким образом, высшая судебная инстанция Абхазии удовлетворила иск оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии от партии "Амцахара" ("Родовые огни") с требованием признать недействительными итоги прошлогоднего волеизъявления.

В эти минуты у здания президентской администрации проходит многочисленная акция протеста. Митингующие требуют отставки главы государства.

В начале января Абхазию охватил острый политический кризис. Накануне парламент страны проголосовал за отставку президента Хаджимбы. В свою очередь глава государства назвал это решение незаконным и категорически отказался покидать пост.

В мире экс-СССР Абхазия

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