Верховный суд Абхазии признал нелегитимным избрание Хаджимбы президентом

Верховный суд Абхазии в пятницу отменил итоги президентских выборов 2019 года, по итогам которых победил действующий глава республики Рауль Хаджимба. Об этом сообщает агентство Sputnik. Теперь в соответствии с конституцией парламенту страны предстоит назначить новую дату голосования.

Таким образом, высшая судебная инстанция Абхазии удовлетворила иск оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии от партии "Амцахара" ("Родовые огни") с требованием признать недействительными итоги прошлогоднего волеизъявления.

В эти минуты у здания президентской администрации проходит многочисленная акция протеста. Митингующие требуют отставки главы государства.

В начале января Абхазию охватил острый политический кризис. Накануне парламент страны проголосовал за отставку президента Хаджимбы. В свою очередь глава государства назвал это решение незаконным и категорически отказался покидать пост.