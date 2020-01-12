Президент Абхазии провел переговоры с оппозицией

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в воскресенье провел переговоры с оппозицией, в ходе которых указал на необходимость всем сторонам действовать в рамках правового поля, не допустить столкновений и достичь согласия в стране.

"В ходе встречи обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране и пути выхода из сложившейся обстановки. Глава государства подчеркнул необходимость поведения сторон в рамках правового поля, прежде всего в целях достижения общенационального согласия, недопущения столкновений. В связи с этим до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона "О президенте Республики Абхазия", - сообщает ТАСС со ссылкой на сайт руководителя страны.

Напомним, что в минувшую пятницу верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских выборов президента и постановил назначить новые. Они пройдут 22 марта, сообщил ЦИК республики. Действующий президент Рауль Хаджимба до этого времени будет исполнять свои обязанности.

Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.