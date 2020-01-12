Новости

Отец и сын Ефремовы впервые сыграют вместе 18:24
Ренату Литвинову в день рождения сбила машина 18:01
Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации 17:52
Сборная Сербии первой в истории выиграла ATP Cup 17:46
Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана 17:41
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе 17:33
Ждет ли Оман "арабская весна" после смерти султана Кабуса 17:21
Чем порадует АвтоВАЗ в 2020 году 17:18
Президент Абхазии провел переговоры с оппозицией 17:14
Названы номинанты на "анти-Оскар" - премию "Золотая малина" 16:49
Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе 16:43
Сергей Безруков завтра вручит "Губернских Оскаров" 16:34
Милош Земан выступил против переноса памятника маршалу Коневу в Праге 16:29
Вышел русский трейлер хоррор-сериала "Лига Октября" 16:29
В Испании появится первое коалиционное правительство 16:17
В Мурманске отметили конец полярной ночи 16:12
В Башкирии назначен прокурор республики 16:09
Министр обороны Японии поучаствовал в тренировочных прыжках с парашютом 16:01
Камазовские "мушкетеры" заняли весь пьедестал седьмого этапа "Дакара" 15:58
Путин обещал передать Трампу приглашение в Дамаск 15:52
Вышел трейлер "Подлинной истории банды Келли" с Расселом Кроу 15:48
Директор курского интерната задержана на кражу денег у воспитанников 15:44
Японский миллиардер ищет спутницу для полета на Луну 15:37
На Кубани в ДТП с двумя автомобилями погиб человек 15:35
Омский травматолог протрезвел и раскаялся в отказе принимать пациентов 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Названы самые высокооплачиваемые вакансии января
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
12.01.2020 17:14
Рубрика: В мире

Президент Абхазии провел переговоры с оппозицией

Текст: Александр Гусаров

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в воскресенье провел переговоры с оппозицией, в ходе которых указал на необходимость всем сторонам действовать в рамках правового поля, не допустить столкновений и достичь согласия в стране.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Миллер отметил активизацию стройки "Турецкого потока" в Болгарии

"В ходе встречи обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране и пути выхода из сложившейся обстановки. Глава государства подчеркнул необходимость поведения сторон в рамках правового поля, прежде всего в целях достижения общенационального согласия, недопущения столкновений. В связи с этим до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона "О президенте Республики Абхазия", - сообщает ТАСС со ссылкой на сайт руководителя страны.

Напомним, что в минувшую пятницу верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских выборов президента и постановил назначить новые. Они пройдут 22 марта, сообщил ЦИК республики. Действующий президент Рауль Хаджимба до этого времени будет исполнять свои обязанности.

Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.

В мире экс-СССР Абхазия

Главное сегодня

Путин обещал передать Трампу приглашение в Дамаск
ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта
В России построят "научную долину" для изучения солнечных бурь
СМИ: Военные США узнали о ракетном ударе Ирана за 2,5 часа
СМИ: Российские банки перестали выдавать кредиты в магазинах