ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта

Повторные выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦИК республики.

Напомним, что в минувшую пятницу верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских выборов президента и постановил назначить новые. Действующий президент Рауль Хаджимба до этого времени будет исполнять обязанности лидера страны.

Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.