Блумберг: Я трачу все свои деньги на избавление от Трампа

Кандидат в президенты США, экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг заявил, что тратит все свои деньги на то, чтобы избавиться от президента Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

По словам 77-летнего Блумберга, главная цель - избавиться от действующего главы Белого дома. "Вы хотите, чтобы я тратил больше или меньше? На этом все", - цитирует миллиардера РИА Новости.

Напомним, в ноябре Майкл Блумберг заявил, что будет участвовать в выборах от Демократической партии. "Я иду в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку", - заявил Блумберг, подчеркнув, что обладает уникальным опытом в бизнесе, управлении и благотворительности. Блумберг уже выделил около 35 миллионов долларов на демонстрацию своих агитационных роликов.

Напомним, 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября этого года. Съезд Демократической партии состоится с 13 по 16 июля в Милуоки (штат Висконсин). На нем будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы соберутся на свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).