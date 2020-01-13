Chery анонсировала еще два новых кроссовера для России

Chery планирует существенно обновить модельную линейку в 2020 году. Ранее компания анонсировала появление у нас только флагманского кроссовера Tiggo 8. Теперь же раскрыты планы еще по трем новинкам.

Tiggo 8 обещают запустить уже в марте, во втором квартале список комплектаций Tiggo 4 будет расширен до пяти, в третьем - к нам привезут Tiggo 7 Pro, в четвертом - Tiggo 2 Pro.

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь бренда Евгения Никитена-Кацарская, Tiggo 7 Pro не вытеснит из модельного ряда прежнюю "семерку", которая сейчас, наряду с "четверкой", продается у Chery лучше остальных моделей.

- Первое время они будут продаваться параллельно, потому что они очень разные с точки зрения дизайна, и у них разная техническая составляющая. А потом будут приняты решения в зависимости от спроса и экономической целесообразности, - рассказала Евгения Никитена-Кацарская.

С Tiggo 2 Pro ситуация могла бы быть аналогичной. Однако, по информации "РГ", текущая версия "двойки" в продаже заканчивается. Маловероятно, что в конце 2020 года эти машины еще будут представлены на нашем рынке.

Напомним, Tiggo 7 Pro была представлена на автосалоне в Гуанчжоу в 2019 году. Новая "семерка" стала крупнее. Ее длина достигла 4 500 мм (+30), ширина - 1 842 мм (+5), высота - 1 746 мм (+76). При этом колесная база осталась прежней - 2 670 мм. Оснащается машина тоже более мощным двигателем - альтернативой 156-сильного 1.5 (у нас он выдает 147 л.с.) стал 1.6 TGDI на 197 л.с., знакомый по флагманскому Tiggo 8. Первый работает с "механикой" и 6-диапазонным "роботом" с двумя "сухими" сцеплениями. Второй - с 7DCT "мокрого" типа. Привод - только передний. Впрочем, не исключено, что у Tiggo 7 для нашего рынка оснащение будет другим.

Что касается Chery Tiggo 2 Pro, то речь идет, видимо, об обновленной "двойке", которая в Китае продается под названием 3x без каких-либо приставок. У нее прежний дизайн, но теперь более мощный атмосферный мотор 1.5 (116 л.с. и 143 Нм) и вариатор вместо "автомата".

Отметим, что, по словам Евгении Никитеной-Кацарской, хорошо известные россиянам кроссоверы Tiggo 3 и Tiggo 5 в модельном ряду компании останутся до тех пор, пока на них будет спрос.

Кстати, в 2019 году компании удалось прибавить сразу 28% к объему продаж, зафиксированному в 2018-м. Общее число проданных Chery Tiggo 2, 3, 4, 5 и 7 составило 6358 штук. Интересно, что 276 машин были приобретены клиентами после заказа в онлайн-магазине.