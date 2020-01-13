ФАС: О транзите нефти через Беларусь договорятся в январе

Москва и Минск урегулируют споры о транзите нефти через Беларусь в январе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя руководителя ФАС России Анатолия Голомолзина.

Замглавы антимонопольного ведомства рассказал, что на переговорах ФАС с участием представителей Минэнерго и "Транснефти" со стороны России и Министерства антимонопольного регулирования и торговли с участием "Белнефтехима" и "Гомельтранснефть Дружбы" со стороны Беларуси были зафиксированы разногласия в позициях. "Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке", - отметил он.

Ранее в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси заявили, что вопрос о тарифах должен быть решен не позднее 15 января.

В конце прошлого года Минск предлагал повысить тариф на прокачку российской нефти на 21,7%, как один из вариантов компенсации за ущерб нанесенный республике в результате загрязнения хлорорганикой нефтепровода "Дружба". В сентябре прошлого года тариф на транзит нефти через территорию Беларуси был повышен на 3,7%. В этом году по информации ФАС, Минск предлагал повысить тариф на 16,6%.

Если Минск и Москва не смогут договориться до 15 января, то тарифы автоматически вырастут на 6,8%. Крайний срок урегулирования разногласий сдвинется на 1 февраля. Сам контракт между Россией и Беларусью на поставку нефти истек 1 января этого года.