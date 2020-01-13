Хаджимба не будет вновь баллотироваться на пост президента Абхазии

Подавший в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах на пост главы государства. Об этом заявил вице-президент республики Аслан Барциц.

По его словам, Хаджимба "не собирается баллотироваться на выборах". "Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность", - цитирует Барцица агентство ТАСС.

Напомним, накануне Хаджимба сложил свои полномочия "ради сохранения стабильности в стране". Такое решение он принял после продолжавшегося несколько дней политического кризиса. Ситуация обострилась 9 января после того, как делегация оппозиционных депутатов передала Хаджимбе свои требования, главное из которых заключалось в проведении новых президентских выборов в стране.

В связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент рекомендовал главе государства покинуть свой пост. Изначально Хаджимба отказался уходить в отставку, но после того, как верховный суд отменил итоги сентябрьских выборов, изменил свое мнение. Сегодня парламент рассмотрит его заявление о сложении полномочий. Согласно закону, скорее всего, обязанности главы государства будут переданы премьер-министру Валерию Бганбе.

Как заявил ранее глава правительства, никаких перестановок в кабинете министров после заявления Хаджимбы не было, он работает в полном составе.

Повторные выборы президента страны назначены на 22 марта.