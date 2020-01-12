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12.01.2020 21:37
Рубрика: В мире

Отставка ради страны

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Столичный выпуск № 3(8057)
Продолжавшийся в течение нескольких дней политический кризис в Абхазии завершился отставкой президента Рауля Хаджимбы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Абхазии Беслана Барцицу, глава республики сложил свои полномочия "ради сохранения стабильности в стране".
Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

При этом вице-президент Барциц сообщил, что он не сможет исполнять обязанности президента, в таком случае по конституции республики эти полномочия переходят к премьер-министру страны.

Фото: РИА Новости
МИД: Политический кризис в Абхазии является внутренним делом республики

Напомним, что политическая ситуация в Абхазии обострилась еще 9 января. Тогда делегация оппозиционных депутатов абхазского парламента передала Хаджимбе свои требования, главное из которых заключалось в проведении новых президентских выборов в стране. При этом оппозиция заблокировала здания президентской администрации и парламента республики в Сухуми.

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления указывается, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.

Изначально Хаджимба отказался покинуть свой пост. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. В свою очередь, верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских выборов президента и постановил организовать новые. ЦИК республики назначил повторное голосование на 22 марта.

Как сообщили информагентства, на фоне этих событий в Абхазии Сухум посетили заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и помощник президента России Владислав Сурков.

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