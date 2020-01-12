Помощник президента РФ Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса

Помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Абхазию, чтобы помочь в урегулировании политического кризиса в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Абхазии Аслан Барциц.

"Владислав Сурков приехал. Ждем встречи. Цель визита - уладить ситуацию", - цитирует информагентство слова Барцица.

В аппарате президента России Владимира Путина Сурков курирует вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.

До этого Абхазию, пребывающую в кризисной политической ситуации, вместе с делегацией посетил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Сегодня при его участии состоялись переговоры между действующим президентом Раулем Хаджимбой и оппозицией.

Напомним, что в минувшую пятницу верховный суд Абхазии отменил итоги сентябрьских выборов президента и постановил назначить новые. Они пройдут 22 марта, сообщил ЦИК республики. Действующий президент Рауль Хаджимба до этого времени будет исполнять свои обязанности.

Ранее парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. В принятом депутатами проекте постановления говорится, что в связи с напряженной общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе парламент обращается к президенту с предложением уйти в отставку. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.