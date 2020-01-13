С 1 января вступил в силу закона о регистрации транспортных средств. А накануне СМИ облетела новость о том, что передвигаться без регистрационных знаков на новых автомобилях, даже следуя на регистрацию, будет запрещено. Тем более что регистрацией машин займутся сами дилеры. А если дилер покупателю машину на учет не ставит, то доставлять ее в ГИБДД можно только на эвакуаторе. К счастью, это оказалось не так.

Новые машины пока продаются без знаков. Но после покупки доехать до ГИБДД можно и без них. Фото: Сергей Куксин

Как разъяснили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, у автовладельца, купившего машину, есть обязанность в течение десяти дней зарегистрировать машину и получить на нее госзнаки. Ответственность возникает только на 11-й день за нарушение правил регистрации. Ответственность за это - от 1,5 до 2 тысяч рублей штрафа. А за управление незарегистрированной машиной, спустя 10 дней после покупки, положен штраф от 500 до 800 рублей. Если автомобилист попадется повторно, то ему будет грозить уже штраф 5 тысяч или лишение прав на 1-3 месяца.

За выпуск на линию незарегистрированного автомобиля ответственность наступает по статье 12.31 КоАП для должностных и юридических лиц.

То есть, купив машину у дилера, можно смело доехать на ней домой, а потом уже двигаться на регистрацию в ГИБДД. В течение 10 дней.

Это разъяснение важно еще и потому, что пользоваться предусмотренным законом правом на поставку машин на учет от имени покупателей дилеры пока не спешат. И тому есть несколько причин. Одна из которых в том, что подзаконные акты были подписаны буквально перед вступлением в силу самого закона. А поэтому просто никто не успел подготовиться должным образом к нововведению. Ведь у такого дилера должны быть обученные специалисты по осмотру машин и выделенные для них рабочие места. Кроме того, дилеры должны быть внесены в реестр специализированных организаций, который ведет МВД. А это тоже дело не одного дня.

У купившего машину есть обязанность в течение 10 дней ее зарегистрировать. Ответственность за отсутствие регистрации возникает только на 11-й день

Новый закон также породил еще одну казусную ситуацию. У нас можно поставить машину на учет в любом подразделении ГИБДД, независимо от места регистрации собственника. Но если собственник ставит машину на учет в другом регионе, то государственные регистрационные знаки в ГИБДД ему не выдадут. Ему дадут на руки все документы, в том числе свидетельство о регистрации с присвоенным номером и с кодом региона, в котором он зарегистрирован. А изготовить знак автовладелец должен самостоятельно в организации, которая этим занимается.

Получается, что, выйдя из подразделения ГИБДД, он не сможет установить на машину знаки. Ему необходимо доехать туда, где их изготавливают. А за управление автомобилем без знаков у нас предусмотрена ответственность в виде штрафа 5 тысяч рублей или лишения прав на 1-3 месяца. Как пояснили в Госавтоинспекции, ничего страшного не будет. Инспектор будет видеть, что машина только что зарегистрирована, а человек проживает в другом регионе и именно поэтому знаков у него нет. У водителя не было умысла управлять машиной без знаков. Таковы обстоятельства.

Тем более в большинстве областных центров изготовители знаков находятся по соседству с подразделениями регистрации транспорта ГИБДД. В пешей доступности. Ведь покупать машины приезжают обычно в областные центры, а не в глубинку, где организаций занимающихся изготовлением знаков может не оказаться. А на вторичном рынке автомобили продаются с установленными на них знаками. Поэтому ситуация, когда человек купил б/у машину и едет без знаков, попросту невозможна.