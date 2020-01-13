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13.01.2020 21:55
Рубрика: Digital

Великолепная "семерка"

Компания Microsoft "отключает" одну из популярных версий Windows
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8058)
Во вторник, 14 января 2020 года, истекает срок поддержки операционной системы Windows 7, выпущенной в далеком 2009 году, то есть более десяти лет назад. Начиная с этого дня, все компьютеры, на которых установлена платформа, не будут получать обновления, а часть функций отключится.

Беспокоиться о работоспособности ПК и ноутбуков, разумеется, нет смысла. В компании Microsoft, которая "отключает" Windows 7, отмечают, что устройства все так же смогут работать. Но всем пользователям очень настойчиво рекомендуется перейти на более новую Windows 10 - на то есть несколько причин.

Фото: Jon Friedman/Twitter
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"Операционная система - сложный программный продукт, который потенциально может содержать различные ошибки, приводящие к уязвимостям, - говорит Руслан Сулейманов, директор управления информационных технологий ESET Russia. - Пока производитель поддерживает операционную систему, пользователь регулярно получает обновления, закрывающие обнаруженные уязвимости. Прекращение поддержки означает, что операционная система больше не будет обновляться. В результате компьютер становится уязвим перед новыми угрозами".

По словам Сулейманова, в течение года в операционной системе обнаруживаются десятки критических уязвимостей, которые могут эксплуатироваться различными криминальными группами. "Таким образом, 14 января 2020 года пользователи Windows 7 окажутся в группе риска", - подчеркивает эксперт. Последствия могут быть печальными - от включения компьютера в "зомби-сеть" (когда с него производятся атаки и рассылается вредоносный спам) до шантажа самого пользователя и потери личных данных.

Вместе с Windows 7 прекратится поддержка браузера Internet Explorer, который является одним из компонентов системы. Он также не получит обновлений, а это значит, что пользоваться им в современном интернете станет небезопасно. Отключится и техническая поддержка - в случае проблем получить консультацию специалиста Microsoft будет невозможно, и рассчитывать придется только на себя и советы неизвестных экспертов из интернета.

По данным NetMarketShare, "семерка" до сих пор популярна - она работает более чем на 30 процентах компьютеров по всему миру. Свежая Windows 10 установлена почти на 48 процентов ПК и ноутбуков.

Фото: iStock
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"Прекращение поддержки старой версии операционной системы можно назвать логичным шагом, направленным на форсирование перехода пользователей на новую версию, - уверен Глеб Карманов, консультант центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет". - Отказ от обслуживания старых версий позволяет разработчикам высвободить дополнительные ресурсы на поддержку актуальных корпоративных продуктов".

Большинство обычных пользователей Windows 7 не заметят существенных изменений, пока не выйдут продукты с новыми системными требованиями - например, новая версия Microsoft Office.

"При этом важно понимать, что чем больше времени проходит с момента последнего обновления, тем выше шансы злоумышленника на успешную атаку, ведь для устаревших защитных механизмов находятся средства обхода, - добавляет Глеб Карманов. - Новые же версии операционных систем содержат продвинутые защитные механизмы, учитывающие направления атак, поэтому со временем пользователям все равно придется перейти на актуальную операционную систему".

Digital Технологии Компании Информационные технологии Microsoft

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