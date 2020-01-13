Малкин стал третьим в истории "Питтсбурга" по голевым передачам

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Аризоны", в котором его команда победила в серии буллитов - 4:3.

По ходу встречи "Питтсбург" дважды вел в счете, а в третьем периоде уступал (2:3), но сумел сравнять счет и затем победил в серии буллитов. Решающий штрафной бросок реализовал Теодор Блюгерс.

Одним из героев матча стал российский нападающий "пингвинов" Евгений Малкин, дважды ассистировавший партнерам. Для него эти передачи стали 641-й и 642-й за карьеру в НХЛ. Благодаря этому Малкин стал третьим в истории клуба по числу голевых передач. Он опередил легендарного чешского форварда Яромира Ягра.

Больше Малкина ассистировали партнерам только Марио Лемье (1033 передачи) и Сидни Кросби (782). Всего в нынешнем сезоне на счету Малкина - 44 очка. Он забросил 13 шайб и отдал 31 голевую передачу. Всего же в карьере Малкин набрал 1046 очков (404+642) в 884 матчах.