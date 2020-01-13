Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова

Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.

Этот факт не остался незамеченным премьер-министром Дмитрием Медведевым, награждавшим в понедельник в Доме приемов правительства на Воздвиженке лауреатов 2019 года. А на ресурсе "Горький Медиа", чье руководство было отмечено за активную деятельность по популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения, он нашел подборку изречений российских классиков о Новом годе. Все они выдержаны в далеких от праздничных тонах.

Среди цитат премьер-министр нашел выдержку из своего любимого писателя Антона Чехова, его святочного рассказа "Ночь на кладбище", и зачитал ее собравшимся для настроения: "Радоваться такой чепухе, как новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с тою только разницею, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже. По-моему, при встрече нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Не надо забывать, что чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят и меньше денег".

- Вот на этих "оптимистических" словах я хотел бы вам пожелать веселого Старого Нового года, - заключил Медведев уже от себя под смех и аплодисменты.