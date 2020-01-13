Обозревателю "РГ" Валерию Кичину вручили премию правительства в области СМИ

"Дубль дв@" - это ежегодный онлайн кинофестиваль, авторский проект обозревателя "РГ". Впервые он состоялся в 2011 году, и с тех пор зрителям было продемонстрировано более 150 фильмов. Основные критерии отбора кинолент: потенциальная массовость, высокие художественные достоинства, серьезность авторской мысли и доступность киноязыка. Победителей своим голосованием определяют сами зрители.

В апреле пройдет уже одиннадцатый фестиваль, и, пользуясь случаем, Валерий Кичин пригласил премьера, как и десятки тысяч других зрителей, приобщиться к тому российскому кино, о котором не подозревает большая часть населения страны. "Оно существует и делает не меньше хороших фильмов, чем кино Германии или Франции", - заверил лауреат.

Так и пришла идея задействовать для популяризации отечественного кинематографа интернет.

"Мы фестиваль придумали, но мне казалось, что это, в общем-то, утопия, - рассказал он о том, как все начиналось. - У нас же газета, не кинотеатр. Вот такая у нас газета, что ребята сказали: "Сделаем". Кичин поблагодарил всю команду, которая каждый год работает над кинофестивалем, собирая зрителей из почти ста стран мира.

Премии правительства в области СМИ присуждаются российским деятелям и организациям, добившимся значительных творческих и профессиональных результатов, а также зарубежным СМИ, осуществляющим производство и выпуск продукции на русском языке. Каждая из 10 наград оценена в один миллион рублей. Лауреатом может стать как один человек, так и творческий коллектив.

Многие присутствовавшие на торжественной церемонии в Доме приемов правительства на Воздвиженке люди, заметил глава кабмина, окинув зал взглядом, в долгих представлениях не нуждались. "Без них история российской прессы была бы другой, а это, по сути, не только история прессы. Это история нашей страны, история нашего государства и нашего общества", - подчеркнул он.

Одну из премий вручают по предложению самого премьера. В 2019 году председатель правительства выделил хорошего друга "РГ", нашего колумниста - телеведущего, общественного и государственного деятеля Михаила Швыдкого. Награду он получил "за личный вклад в развитие средств массовой информации".

Швыдкой вспоминал, что пришел на площадку строящегося "Останкино" в 1967 году, за его плечами огромный журналистский путь, и он счел нужным поблагодарить два издания, в том числе "Российскую газету" за, как выразился лауреат, "возможность печататься и работать с моими товарищами".

С высоты своего опыта Михаил Швыдкой призвал не верить, когда говорят, что журналистика - это что-то дурное: ругают ее несправедливо. "Потому что за всю историю российской журналистики она доказала, что способна влиять на общество, слушать общество, влиять на те или иные государственные решения, слышать государственные проблемы", - заявил он.

- Я думаю, что это одна из самых важных и необходимых сегодня профессий, - считает лауреат. - Общество много информировано, но часто плохо понимает то, что оно получает в виде информации.

Персональными премиями также отмечены дагестанский независимый журналист Аликбер Абдулгамидов - за мужество, профессионализм и большой вклад в профессию; первый секретарь региональной общественной организации "Союз журналистов Москвы" Людмила Щербина - за активную работу по сохранению традиций российской журналистики и большой вклад в развитие средств массовой информации Москвы; издатель русскоязычных средств массовой информации Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук - за развитие русскоязычных СМИ за рубежом.

Генерального директора ООО "АБВГДейка" Татьяну Черняеву конкурсная комиссия выделила за многолетнее производство и ведение одноименной детской образовательной программы, а директора "Агентства социальной информации" Елену Тополеву-Солдунову - за освещение деятельности структур гражданского общества и большой вклад в развитие благотворительности в Российской Федерации.

Несколько премий разделили творческие коллективы. Отдел культуры газеты "Коммерсантъ" удостоен ее за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и искусстве, а радио "Вера" - за продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе.

Еще одним лауреатом стали руководители "Центра по содействию развития культуры чтения и книгоиздания "Горький Медиа" за создание и продвижение сетевого издания "Горький", активную деятельность по формированию "литературного интернета", популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения.

Слушая выступления и слова благодарности, пожелания и наставления на будущее, Дмитрий Медведев, рассказал он в конце церемонии, задался вопросом, насколько тяжело быть журналистом. И речь не об особенностях политической ситуации, международных или внутренних процессах. Кто работает в государственном СМИ, развил он мысль, ловит на себе упреки, что не до конца свободен уже из-за этого. Кто работает в частном издании, слышит замечания, что не может игнорировать позицию собственника.

- На мой взгляд, ключевое для журналиста качество измеряется не его принадлежностью к той или иной корпорации, структуре, отношением к государству, частному бизнесу, а простым и очень емким словом - совесть. Уверен, что совесть и дальше будет определять развитие журналистики в мире и в нашей стране, - заключил премьер-министр.