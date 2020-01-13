МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву. Ранее министерство подтвердило, что российскую столицу с целью переговоров посетят глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. В МИД отметили, что эта встреча пройдет под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.

"Представители ливийских сторон прибыли в Москву и вскоре подключатся к российско-турецкой встрече", - написала Захарова на своей страничке в Facebook. Она также отметила, что встреча проходит в Доме приемов МИД.

Напомним, что после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливию охватила гражданская война. Сейчас в стране существует два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара. ООН и Евросоюз признали только правительство Сараджа.