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13.01.2020 10:11
Рубрика: В мире

МИД РФ: В Москве в понедельник пройдет встреча Сараджа и Хафтара

Текст: Юрий Когалов

МИД РФ подтвердил, что глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар проведут в понедельник в Москве переговоры. Как подчеркнули на Смоленской площади, эта встреча пройдет под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.

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"В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и МО России и Турции. В этих контактах, ожидается, примут участие Сарадж, Хафтар и представители других ливийских сторон", - цитирует представителя МИД РФ РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хафтар уже прибыл в Москву.

Напомним, после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась гражданская война. В настоящее время в стране существуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара. ООН и Евросоюз признали только правительство Сараджа.

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На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Режим прекращения огня вступил в силу в полночь с субботы на воскресенье. Однако уже через несколько часов в Ливийской национальной армии заявили о нарушении перемирия войсками Правительства национального согласия.

Между тем глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил, что встреча в Москве "откроет путь к запуску политического процесса". Сарадж со своей стороны призвал всех ливийцев "перевернуть страницу прошлого, отбросить разногласия и сплотиться, чтобы вместе идти миру и стабильности". Он также добавил, что ПНС "подписало соглашение о перемирии с целью не допущения дальнейшего пролития крови ливийцев", однако готово возобновить боевые действия.

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