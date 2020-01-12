Армия Хафтара сообщила о нарушении перемирия в Ливии

В Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара заявили о нарушении перемирия войсками Правительства национального согласия. Командующий западным округом ЛНА Аль-Мабрук аль-Газви заявил, что формирования нарушили режим прекращения огня на ряде направлений, используя все виды оружия, включая артиллерию.

"Мы все еще привержены сделанному генеральным командованием операциями на западе страны заявлению о намерении соблюдать перемирие и ожидаем новых указаний с его стороны", - цитирует аль-Газви издание Al-Marsad.

Напомним, Ливийская национальная армия объявила о прекращении огня в западном регионе страны. Бои приостановили при условии, что противоположная сторона будет соблюдать соответствующий режим.

Ранее лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган выработали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить боевые действия с полуночи 12 января, а также немедленно начать переговоры.