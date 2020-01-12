Ливийская армия объявила о приостановке боев на западе страны

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении огня в западном регионе страны. Бои приостановили при условии, что противоположная сторона будет соблюдать соответствующий режим.

В случае любого нарушения перемирия военные пообещали жестокий ответ, приводит РИА Новости слова официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари. Глава триполийского кабмина Файез Саррадж подтвердил, что готов прекратить огонь, если ЛНА остановит наступление.

Напомним, лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи 12 января, а также немедленно сесть за стол переговоров. Хафтар приветствовал данную инициативу, но заявил о продолжении наступления на Триполи, которое его армия ведет с апреля прошлого года.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, работающий на востоке страны совместно с парламентом, которых поддерживает ЛНА Хафтара. "Важно положить конец вооруженному противостоянию Ливийской национальной армии маршала Хафтара и правительства национального согласия", - заявил ранее Путин.