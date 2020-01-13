На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся в воскресенье ракетному удару авиабазе Балад в Ираке.

Об этом заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которая осуществляется в Ираке и Сирии коалицией, возглавляемой США. "Военнослужащие коалиции не присутствуют на авиабазе Балад", - цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что по авиабазе Балад было выпущено не менее восьми реактивных снарядов из установок "Катюша". При этом пять боеприпасов взорвались на взлетно-посадочной полосе. Ранения получили четверо иракских военных.