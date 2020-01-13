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13.01.2020 19:29
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota RAV4 установил рекорд продаж в России

Текст: Юрий Зубко

Российский офис Toyota объявил о том, что новое поколение RAV4 уже демонстрирует отличные результаты. В декабре 2019 года продажи кроссовера составили 4964 автомобиля, что является абсолютным рекордом месячных продаж за всю историю модели в нашей стране.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Всего за два с небольшим месяца с момента старта продаж новый Toyota RAV4 выбрали 8389 покупателей.

Также в японской компании отметили, что каждым третьим реализованным автомобилем стал RAV4 в полноприводной версии "Комфорт", оснащенной 2-литровым двигателем и вариатором. С момента запуска было продано 2411 машин этой комплектации, что составляет 30% от общего количества продаж кроссовера.

Toyota RAV4 был представлен в марте 2018 года на мотор-шоу в Нью-Йорке, а его европейская версия дебютировала осенью того же года в Париже. В основу автомобиля легла новая платформа TNGA.

Фото: Пресс-служба "Автотор"
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Кроссовер теперь продается с двигателями объемом 2.0 и 2.5 литра мощностью 149 и 199 л.с. соответственно. Для первого агрегата предусмотрены "механика" и вариатор, для второго - 8-ступенчатый "автомат". Тип привода теперь можно выбрать из трех вариантов: передний (только для мотора 2.0 литра), подключаемый полный, новый 4х4 с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса.

Цены на автомобиль стартуют с отметки 1 756 000 рублей. Топовая версия обойдется в 2 661 000 рублей. "РГ" не так давно протестировала новое поколение RAV4. В ближайшее время мы опубликуем наши впечатления от бестселлера Toyota.

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#Toyota